Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария. Оба специалиста трудоустроились в учреждение после окончания медицинского университета.

Благодаря поддержке Правительства региона и лично Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву молодая семья получила двухкомнатную служебную квартиру в пешей доступности от работы.

Егор Чернецов родом из Саратовской области. Выбор специальности он сделал ещё на старших курсах университета.

«Мне хватило буквально одного дня, чтобы понять, что я хочу работать именно здесь, – подчеркнул Егор Валерьевич, – Коллектив встретил очень хорошо. Для молодого хирурга крайне важно, чтобы рядом были люди, которые никогда не откажут в помощи, покажут, подскажут. В нашем отделении именно так».

Супруга Мария – врач акушер-гинеколог работает в оперативной гинекологии в том же хирургическом корпусе. Оба врача отмечают, что больница оказывает всестороннюю поддержку молодым специалистам.

«Когда мы официально устроились, нам сказали, что больница может предоставить жильё, особенно учитывая, что я иногородний. Мы собирали документы, – рассказал Егор Чернецов, – Мы до последнего не верили, что всё сложится. А когда получили ключи и увидели двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом, были очень удивлены и обрадовались. Это снимает с нас огромную финансовую нагрузку – снимать жильё сейчас очень дорого».

Жильё находится всего в 15–20 минутах ходьбы от больницы, что очень удобно для работы в экстренном режиме. Сейчас семья уже начала переезд со съёмной квартиры и планирует полностью обжиться в ближайшие недели.

Егор Чернецов подчеркнул уникальность своего отделения:

«В Самарской области всего два торакальных отделения, где занимаются, в том числе лечением онкологии, – в Самарском онкологическом диспансере и в Тольятти. Это очень интересная и узкая специальность. Благодаря поддержке больницы и коллективу у нас с супругой большие планы работать здесь и дальше, никуда уезжать не хотим».

Напомним, что в 2025 году для медицинских работников было закуплено 35 квартир. Кроме того, реализуется новая мера поддержки, которая предусматривает выплату в размере 1 млн рублей врачам, прибывшим на работу в государственные медицинские учреждения Сызрани и Тольятти из других регионов или стран.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Предоставление служебного жилья и другие меры социальной поддержки помогают привлекать и закреплять молодых специалистов в учреждениях здравоохранения региона.

