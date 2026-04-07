В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
Из-за нападения собак на ребенка в Самаре возбуждено уголовное дело
«Единая Россия» инициировала ремонт 800 студенческих общежитий: Самара включается в работу над новыми стандартами
В России предложили развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым
На пляжах Самары установят более 1200 единиц оборудования к 20 июня
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария. Оба специалиста трудоустроились в учреждение после окончания медицинского университета.
Благодаря поддержке Правительства региона и лично Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву молодая семья получила двухкомнатную служебную квартиру в пешей доступности от работы.
Егор Чернецов родом из Саратовской области. Выбор специальности он сделал ещё на старших курсах университета.
«Мне хватило буквально одного дня, чтобы понять, что я хочу работать именно здесь, – подчеркнул Егор Валерьевич, – Коллектив встретил очень хорошо. Для молодого хирурга крайне важно, чтобы рядом были люди, которые никогда не откажут в помощи, покажут, подскажут. В нашем отделении именно так».
Супруга Мария – врач акушер-гинеколог работает в оперативной гинекологии в том же хирургическом корпусе. Оба врача отмечают, что больница оказывает всестороннюю поддержку молодым специалистам.
«Когда мы официально устроились, нам сказали, что больница может предоставить жильё, особенно учитывая, что я иногородний. Мы собирали документы, – рассказал Егор Чернецов, – Мы до последнего не верили, что всё сложится. А когда получили ключи и увидели двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом, были очень удивлены и обрадовались. Это снимает с нас огромную финансовую нагрузку – снимать жильё сейчас очень дорого».
Жильё находится всего в 15–20 минутах ходьбы от больницы, что очень удобно для работы в экстренном режиме. Сейчас семья уже начала переезд со съёмной квартиры и планирует полностью обжиться в ближайшие недели.
Егор Чернецов подчеркнул уникальность своего отделения:
«В Самарской области всего два торакальных отделения, где занимаются, в том числе лечением онкологии, – в Самарском онкологическом диспансере и в Тольятти. Это очень интересная и узкая специальность. Благодаря поддержке больницы и коллективу у нас с супругой большие планы работать здесь и дальше, никуда уезжать не хотим».
Напомним, что в 2025 году для медицинских работников было закуплено 35 квартир. Кроме того, реализуется новая мера поддержки, которая предусматривает выплату в размере 1 млн рублей врачам, прибывшим на работу в государственные медицинские учреждения Сызрани и Тольятти из других регионов или стран.
Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Предоставление служебного жилья и другие меры социальной поддержки помогают привлекать и закреплять молодых специалистов в учреждениях здравоохранения региона.

 

Фото:   минздрав СО

Новости по теме
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках Национального календаря прививок.
23 марта 2026, 20:59
Тольяттинский врач-педиатр рассказала с чего для ребёнка начинается календарь вакцинации
Главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина рассказала, почему важно соблюдать график вакцинации в рамках... Здравоохранение
1959
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".
17 марта 2026, 19:27
В Тольяттинской горбольнице №5 работает новый аппарат МРТ
Оборудование в медучреждениях региона обновляется в рамках мероприятий национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Здравоохранение
1198
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма.
16 марта 2026, 17:47
Тольяттинский врач-стоматолог: "Кариес - фактор риска развития системных заболеваний"
Несвоевременное лечение кариеса может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим не только стоматологическое здоровье, но и общее состояние организма. Здравоохранение
1147
Здравоохранение
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
62
7 апреля 2026  14:26
90
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
7 апреля 2026  09:18
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
258
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
5 апреля 2026  16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
1738
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
4 апреля 2026  20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
1458
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
4 апреля 2026  12:17
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
1328
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой и оценил качество выполненных работ.
2 апреля 2026  18:19
В Самаре открыт единственный в ПФО передовой реанимационно-операционный модуль
1253
В Богатовском районе продолжается модернизация объектов здравоохранения.
2 апреля 2026  14:20
Сергей Вдовенко посетили ФАП в посёлке Центральный и поликлинику.
1344
В Клиниках СамГМУ за прошедший год 135 пациентов спасли от ампутации нижних конечностей
2 апреля 2026  13:59
В Клиниках СамГМУ за прошедший год 135 пациентов спасли от ампутации нижних конечностей
1219
Фестиваль здоровья пройдет в Самаре
2 апреля 2026  13:51
Фестиваль здоровья пройдет в Самаре
1133
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16159
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
151
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
142
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
192
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
212
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2537
Весь список