В Госдуме раскритиковали систему баллов для сотрудников скорой помощи

В России необходимо отказаться от практики сдельной оплаты труда сотрудников скорой помощи и сохранить для медиков систему фиксированных окладов и социальных выплат. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Поводом для обсуждения стали сообщения о новой системе расчета стимулирующих выплат для работников скорой помощи в Казани. По данным СМИ, размер части выплат начал зависеть от количества вызовов, времени доезда к пациенту и других показателей эффективности.

Миронов заявил, что сотрудники скорой помощи должны получать зарплату и социальные выплаты не ниже уровня медработников стационаров, передает ТАСС. По его мнению, большая часть дохода должна приходиться на фиксированный оклад, а не зависеть от системы баллов или переработок.

Депутат также призвал увеличить финансирование системы здравоохранения и пересмотреть подходы к оплате труда медицинских работников в соответствии с майскими указами президента.

В Минздраве Татарстана ранее сообщили, что уровень зарплат сотрудников скорой помощи в регионе в 2026 году не снизился. В ведомстве пояснили, что речь идет о перераспределении стимулирующих выплат в зависимости от показателей работы сотрудников, тогда как базовый оклад остается неизменным, пишет Коммерсантъ.