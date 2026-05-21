В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели

Власти Сызрани в Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца недели. Об этом 21 мая сообщили в администрации городского округа.

«В Сызрани до конца недели отменены массовые мероприятия», — указано в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что данное решение принято в связи с трагическими событиями в городе. До конца недели отменяются увеселительные, массовые, спортивные и зрелищные мероприятия.

Ранее в этот день два человека погибли при атаке украинских беспилотников на Сызрань. Губернатор Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что вся необходимая помощь оказывается, пишут "Известия".