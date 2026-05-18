В Самаре пройдет туристический фестиваль

В предпоследние выходные мая Самара станет центром притяжения для экспертов в сфере туризма. В субботу, 23 мая, и воскресенье, 24 мая, здесь состоится фестиваль-выставка «ТурПритяжение». Организаторами мероприятия стали мэрия областной столицы и представители торгового комплекса «Амбар». Последние предоставляют площадку для проведения мероприятия, пишет 63.ру.

«"ТурПритяжение" станет большим городским фестивалем для всех, кто любит путешествия, активный отдых и хочет больше узнать о туристических возможностях Самарской области и соседних регионов. Событие объединит жителей и гостей города, представителей туристической индустрии и бизнес-сообщества», — пояснили организаторы.

Программа фестиваля поделена на три основных направления. Первая секция — это выставка туристического потенциала Самарской области. Здесь всем желающим продемонстрируют технику и снаряжение для активного отдыха. Например, сапы, лодки, палатки, плавучие дома и кемпинговое оборудование. Кроме того, на фестивале можно будет познакомиться с местными гастрономического и сувенирными брендами.

Второй блок — это деловая программа в рамках XI форума в сфере туризма и гостеприимства «ТурПритяжение». Ее участниками станут чиновники регионального и муниципального уровня и эксперты отрасли. Их ожидают пленарные сессии, круглые столы, встречи и обсуждения успешных случаев продвижения туристического потенциала Самарской области.

Третья часть фестиваля — это культурная программа. Гостей ожидают выступления коллективов, мастер-классы и активности от музеев, театров и этнокультурных организаций Самары. Еще здесь же состоится показ коллекций местных брендов в рамках проекта «Территория моды». Также зрители смогут увидеть заезды профессиональных мотоциклистов и выступления от членов городской Федерации бокса.

Фестиваль «ТурПритяжение» будет работать два дня с 12:00 до 20:00. Вход на мероприятие свободный.

