Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре

Свыше 2,4 тысячи растений высадили на центральной клумбе на набережной у бассейна ЦСКА ВВС в Самаре. Озеленение объекта полностью завершено. Здесь появились кусты спиреи, шалфей дубравный, гортензия метельчатая, эхинацея пурпурная и очиток. Об этом сообщили в городской администрации.

Дизайн клумбы разработан компаний садовой техники совместно с МАУ «Самарская набережная». Ландшафтные архитекторы учли климатические особенности города, чтобы композиция радовала жителей на протяжении всего сезона. Участок площадью 36 кв. метров также оформили отсыпкой из гранитной крошки, что облегчает уход и подчеркивает геометрию композиции.

На сегодняшний день сотрудники МАУ «Самарская набережная» уже привели в порядок 3 тысячи квадратных метров территории, благоустроили клумбы и высадили цветы. В течение лета за растениями будут ухаживать, а осенью планируется высадка луковичных для ранневесеннего цветения, пишет Самарская газета.