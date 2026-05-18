Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила должны заработать в сентябре 2026 года.

"Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса для безопасности детей", - цитирует ведомство РИА Новости.

Так, устанавливаются критерии для оценки рисков во время перевозок детей и обучающихся. ГОСТ направлен на то, чтобы в стране проводилась системная работа по выявлению, оценке, предупреждению и контролю факторов, влияющих на безопасность перевозки.

В Росстандарте подчеркнули, что должны оцениваться все этапы, включая подготовку рейса, посадку пассажиров и движение по маршруту. Кроме этого, необходимо регулярно следить за потенциально опасными инцидентами и событиями.