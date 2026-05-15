Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре

17 мая в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 30-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Акрон». Матч начнется в 19:00.

Для удобства болельщиков с 17:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00 на территорию стадиона будут заезжать автобусы маршрутов №№ 1 и 67. Также в этот день с 17:00 до 22:00 перевозчик «Самара Авто Газ» обеспечит усиленную работу всех автобусных маршрутов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары организует повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24 и 25 до 22:30.

Перевозчики подадут дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов.