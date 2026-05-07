Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева

В преддверии Дня Великой Победы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» присоединился к фестивалю «Книжное эхо войны» в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской, которая собрала школьников региона. Организатором мероприятия выступил Совет молодых библиотекарей «СМИБС» — инициативная группа молодых специалистов, которая создает современные, искренние и эмоциональные форматы работы с историей через диалог, творчество и личное участие каждого гостя.

«Книжное эхо войны» — это не просто лекция или выставка. Это фестиваль живой памяти, где история Великой Отечественной войны раскрывается через книгу, слово, музыку и личный опыт.

«Фестиваль “Книжное эхо войны”— это возможность отдать дань памяти нашим ветеранам Великой Отечественной войны, ведь ничто не забыто!», - прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества».

Особую атмосферу мероприятию придала встреча с настоящим героем нашего времени, выпускником региональной программы «Школа героев» (инициирована Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым) ветераном СВО Сергеем Алексеевым. Герой представил гостям третий том книги «Честь наивысшая – носить русский мундир», а также поделился личным боевым опытом. Отдельной темой разговора стало размышление о связи поколений: о том, как подвиг фронтовиков 1940-х отзывается в сердцах современных защитников Отечества и почему память о войне не меркнет, передаваясь через семейные архивы и строки книг.

«Когда читаешь о подвигах солдат Великой Отечественной, понимаешь: честь, достоинство и любовь к Родине — это не громкие слова из учебника. Для меня носить русский мундир сегодня и готовиться встретить День Победы — значит быть достойным их подвига, и об этом наш разговор на фестивале “Книжное эхо войны” в канун 9 Мая», – поделился ветеран СВО.

Фестиваль стал пространством для диалога, где молодёжь может говорить о серьёзных вещах искренне и глубоко.

