Праздничную светомузыкальную программу запустят на фонтане «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 9 мая в Самаре

В Самаре стартовал сезон фонтанов. После расконсервации, регулировки и серии тестовых запусков, проведенных специалистами АО «Спецремстройзеленхоз», они будут работать до конца сентября. В ближайшую субботу, в День Победы, на самом большом фонтане - «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» на площади Героев 21 Армии - запустят праздничную светомузыкальную программу.

Вечером 9 мая работу фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» будет сопровождать светодинамическая музыкальная программа с фронтовыми песнями. В такт музыке запрограммирована система подсветки воды, поступающей на разных уровнях более чем из 200 форсунок.