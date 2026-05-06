Пробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Челно-Вершинском районе

В селе Челно‑Вершины состоялся традиционный пробег, посвященный 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие стало частью ежегодной патриотической акции, объединившей жителей района разных возрастов.

Старт пробега сопровождался памятным митингом у скульптурной композиции пожарным. В нем приняли участие и представители пожарно‑спасательного отряда № 42 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и ребята из отряда «Пожарский». Участники почтили память воинов минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к памятнику.

Колонна, украшенная флагами, прошла по центральным улицам села. Финишной точкой маршрута стал мемориал воинам Великой Отечественной войны. Здесь участники пробега отдали дань уважения воинам‑интернационалистам и возложили цветы к памятнику участникам Афганской войны.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"