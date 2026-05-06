Движение по двум мостам закроют в Самарской области с 10 мая.

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ.

С 10 мая будет перекрыт мост через реку Сок, расположенный в Красноярском районе. Еще один путепровод в Волжском районе, на трассе Самара — Большая Черниговка, закроют для движения с 12 мая.

На время ремонта проезд по обоим объектам будет полностью запрещен. Для автомобилистов организуют пути объезда, а также установят соответствующие временные дорожные знаки.

Ремонтные работы планируется завершить до конца октября текущего года. Капитальное обновление конструкций проводится в рамках национального проекта. После ремонта мосты должны стать безопаснее и выдерживать современные транспортные нагрузки, пишет Самара Город | Новости Самары.