В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Самарской области пройдут торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Однако в связи с текущей оперативной обстановкой, террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей их количество будет сокращено.

«День Победы – один из главных наших праздников, к которому мы трепетно относимся. Сам военный парад в Самаре состоится в любом случае. Но в этом году вынужденно будут введены существенные ограничения с точки зрения его проведения, а также сопутствующих акций и мероприятий. Это связано исключительно с вопросами безопасности жителей», – подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания в Правительстве региона в понедельник, 4 мая.

7 мая на площади Славы в Самаре будет работать выставка архивных документов, площадки по плетению маскировочных сетей и «Письмо солдату».

9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. В торжественном марше примут участие 18 парадных расчетов.

Колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать участие в военном параде в Самаре не будет. Современное вооружение российской армии ежедневно демонстрируют участники специальной военной операции на линии боевого соприкосновения, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным.

Правительством Самарской области принято решение о сокращении числа зрителей. «Если раньше на военном параде в Самаре на площади Куйбышева устанавливалось 8 больших трибун для зрителей, то в этом году останется только 2 трибуны со стороны театра оперы и балета. Это связано, прежде всего, с обеспечением безопасности граждан», – подчеркнул Андрей Медников, заместитель министра по региональной безопасности Самарской области. Важно отметить, что детей младше 7-летнего возраста лучше всего оставить дома под присмотром, поскольку на военный парад их не пропустят, а старше – смогут пройти по билетам вместе со своими родными.

На военный парад будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, специальной военной операции, представители ветеранских организаций и объединений. Вход на площадь будет осуществляться только по пригласительным билетам через контрольно-пропускные пункты со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская.

Вместе с тем, мероприятие будет показано на телеканалах «Россия 24», «Самара 24», «450», «Самара-ГИС», «Тольятти 24», а также на ресурсах Правительства Самарской области, в том числе в социальных сетях. Прямая трансляция начнется в 9:30.

В муниципальных образованиях региона традиционно пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам, мемориальным доскам, памятным знакам, а также другие торжественные и памятные мероприятия. «В этом году немного изменён привычный формат мероприятий. Мы рекомендовали всем администрациям глав муниципальных образований ограничить массовые мероприятия и проводить в небольших форматах. Вопрос безопасности – приоритетный», – подчеркнула Мария Купцова, заместитель министра внутренней политики Самарской области.

Всероссийская акция «Бессмертный полк в этом году будет организована в форматах: «Бессмертный полк на транспорте», «Бессмертный полк на одежде», «Бессмертный полк в школах и детских садах», «Стена Памяти», «Бессмертный полк в социальных сетях» и др. Прохождение участников всероссийской акции «Бессмертный полк» по площади Куйбышева после военного парада не планируется.

Организатором акции является Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». В 2026 году, начиная с 1 мая, каждый житель Самарской области сможет почтить память героев своей семьи, выбрав один из альтернативных форматов проведения акции «Бессмертный полк».

«Альтернативные форматы «Бессмертного полка» прочно закрепились как полноценные способы участия в акции. Ежегодно «Бессмертный полк России» дополняет уже полюбившиеся форматы новыми, что позволяет вовлечь в самую масштабную акцию памяти максимальное количество людей. Самарская область традиционно поддерживает все форматы проведения акции», – отметила руководитель регионального штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Самарской области, член правления Самарского Союза Молодежи Ольга Николаева.

В этом году Бессмертный полк России запускает новый формат «СВОи – родные» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. В рамках акции ветераны и действующие бойцы на передовой запишут видеоролики с портретами своих дедов-фронтовиков, рассказав, как семейная история повлияла на их решение защищать Родину сегодня. Ролики будут публиковаться с хештегами #СВОиРодные и #БессмертныйПолк. Параллельно пройдет акция «Бессмертный полк на передовой» - портреты участников Великой Отечественной войны разместят в блиндажах и на военной технике в зоне проведения специальной военной операции.

Самый масштабный и популярный формат – «Бессмертный полк онлайн». 9 мая 2026 года в 12.00 по местному времени на сайте ООД «Бессмертный полк России», а также на региональных телеканалах Самарской области начнется онлайн-шествие Бессмертного полка. Чтобы портрет ветерана появился в онлайн-шествии, необходимо до 6 мая 2026 года пройти регистрацию на сайте https://2026.polkrf.ru, внести необходимые данные, указать ФИО героя, годы жизни и прикрепить фотографию ветерана.

В период с 1 по 11 мая в Самарской области во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования появятся «Стены памяти». Это тематически оформленные конструкции, на которых каждый работник, служащий или учащийся сможет прикрепить фотографию своего родственника - ветерана Великой Отечественной войны. Также в этот период пройдут памятные линейки и утренники в школах и детских садах, тематические лекции от Всероссийского общества «Знание».

Увековечить память о своих героях Великой Отечественной войны, разместив их портреты на личном, общественном или служебном транспорте, предлагает формат «Бессмертный полк на транспорте». Для создания рамки с фотографией и именем героя рекомендуется использовать конструктор: https://www.polkrf.ru/shtender.

Для тех, кому хочется с портретом именно пройтись, организаторы предлагают альтернативный вариант – распечатать портрет на одежде и таким образом присоединиться к акции в рамках формата «Бессмертный полк: портрет героя на одежде».

Жители Самарской области также могут присоединиться к «Бессмертному полку» в соцсетях, заменив аватарки на фотографии своих героев и выкладывая тематические посты. Выбрать фон для аватара можно сайте https://www.polkrf.ru/shtender.

«Автопробег Бессмертного полка» – один из самых зрелищных альтернативных форматов народной акции. С 1 по 11 мая автоколонны с портретами Победителей, украшенные символикой Бессмертного полка России, проедут по улицам Самарской области.

«Бессмертный полк» в альтернативных форматах будет проходить в Самарской области до 11 мая, выбрать формат для себя и узнать о том, как присоединиться к всенародной акции памяти, можно на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru.

Праздничный концерт на площади Куйбышева в этом году отменен. Артиллерийский салют и фейерверк в акватории Волги напротив первой очереди набережной Самары состоится в 22:00.