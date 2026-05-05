Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Мошенники начали рассылать поздравления с 9 Мая якобы от губернаторов
53% школьников перекладывают домашнее задание на ИИ
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Самарчанка думала, что одолжила деньги подруге, но они ушли к аферистам
15% самарцев жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Компания «ПК Транспортные системы» — российский производитель современного городского электротранспорта — завершила масштабный контракт, в рамках которого в Самару поставлено 74 современных трамвая. Из них 43 вагона (40 односекционных «Львят» и 3 трехсекционных «Витязя») были переданы городу в 2025 году. 31 односекционный трамвай модели 71-911ЕМ «Львенок» поступил в регион до конца апреля 2026 года.

«Компания «ПК Транспортные системы» продемонстрировала высокий уровень ответственности при исполнении контракта, начиная от соблюдения сроков поставки вагонов и заканчивая оперативным оборудованием центра технического сопровождения на базе нашего трамвайного депо. На данный момент подавляющее большинство новых трамваев работает на маршрутах Самары в постоянном режиме, замечаний на комфортность, безопасность и удобство вагонов от жителей и гостей города не поступает. Самара заинтересована в надежных партнерах, поэтому рассматриваем «ПК Траспортные системы» как перспективного поставщика электротранспорта», – сказал глава города Самара Иван Носков.

Отметим, что надежность трамваев, поставленных в 2025 году, подтверждена практикой: за год эксплуатации вагоны перевезли более 6 млн пассажиров, преодолев 1,5 миллиона километров пути. Особое внимание уделено самому протяженному маршруту № 22 (18 км), где «Витязи-М» курсируют с января 2025 года.

«Благодарим руководство Самарской области и лично губернатора Вячеслава Федорищева за доверие и совместную работу. Для нас особенно ценно, что в регионе уделяют приоритетное внимание развитию транспорта. Мы с гордостью сообщаем: масштабный контракт на поставку 74 трамваев в регион выполнен в полном объеме и в срок. Результаты года эксплуатации подтверждают надежность нашей техники. Уверены, что все вагоны — сделают поездки по Самаре для пассажиров еще комфортнее и безопаснее», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко.

Сборка вагонов происходила на заводах ПК ТС — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого. Сварка кузовов производилась на Энгельсском заводе электрического транспорта в Саратовской области. Все трамваи ПК ТС входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Также на территории трамвайного депо в Самаре работает Центр технического сопровождения трамваев «ПК ТС», который обеспечивает гарантийное сопровождение новых вагонов.

Вагоны от ПК ТС отличаются повышенным комфортом, являясь полностью низкопольными и доступными для маломобильных пассажиров. Салон трамваев оснащен панорамными окнами и эргономичными сиденьями, широкие двери ускоряют пассажирообмен, а подогреваемые зоны на входах предотвращают образование наледи. Интерьер изготовлен из алюминиевых сплавов и сочетает в себе долговечность, пожаробезопасность и эстетическую привлекательность.

Также салоны оборудованы USB-разъемами для зарядки устройств, системой климат-контроля и современными медиакомплексами, которые в режиме реального времени отображают маршрут, время до следующей остановки и температуру.

Безопасность и контроль дорожного движения обеспечиваются комплексной системой видеонаблюдения. Для максимального удобства вождения наиболее часто используемые кнопки управления вынесены на подлокотники кресла.

Поставки трамваев в Самару осуществлялись в рамках масштабной программы обновления электротранспорта при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с АО «СберЛизинг». Программа, направленная на развитие комфортной городской среды и экологичного транспорта, уже обеспечила успешную работу современных вагонов на ключевых маршрутах города.

Новости по теме
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026, 12:44
Напомним, легкоатлетический забег пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые... Транспорт
Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 18 апреля
16 апреля 2026, 13:52
Отметим, что общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов. Транспорт
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
09 апреля 2026, 10:59
Как рассказал журналистам директор МП Дмитрий Петров, штатная численность водителей трамвая составляет 400 человек, однако фактически работают только 278. Транспорт
В центре внимания
5 мая 2026  09:58
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
239
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
572
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
686
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
565
