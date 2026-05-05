В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Кражи и пожары — главные страхи владельцев загородных домов

Кражи и пожары — главные страхи владельцев загородных домов

В преддверии дачного сезона финансовый маркетплейс Сравни и СберСтрахование провели исследование и выяснили, каким рискам по мнению россиян сильнее всего подвержено загородное жильё. Оказалось, что 30% респондентов переживают из-за потенциальных краж или попыток взлома, ещё 17% — из-за пожаров. Среди других значимых угроз — повреждение дома из-за погодных условий и сбои инженерных систем, о таких ситуациях сказали 15% и 12% опрошенных соответственно.

В целом 84% участников опроса уже сталкивались с подобными проблемами или допускают их возникновение. Поэтому с учётом возможных рисков россияне выбирают разные способы защиты своих домов. Наиболее востребованными решениями стали пожарная сигнализация и датчики дыма — их отметили 40% опрошенных, а также страхование жилья — 36%. При этом 59% участников опроса уже оформили полис, ещё четверть планируют это сделать. 

Иные меры безопасности респонденты рассматривают реже. Так 9% готовы завести сторожевых собак, 8% установить охранную сигнализацию, 3% —видеонаблюдение, а 2% — датчики протечки. Ещё столько же уверены, что достаточно оградить территорию участка.

Несмотря на возможные риски, интерес к жизни за городом сохраняется. Почти у каждого пятого — 18% участников опроса, уже есть частный дом. Ещё 12% владеют земельным участком и планируют на нём строительство, а 7% пока рассматривают покупку земли.

Наиболее популярным сценарием остаётся строительство дома с нуля: 49% опрошенных, готовы реализовать его за собственные средства, ещё 20% хотят взять для этих целей ипотеку или кредит. Готовый вариант выбирают реже: 16% респондентов планируют покупку дома на вторичном рынке за собственные деньги, 8% — за счёт заёмных средств. Ещё 7% отдают предпочтение приобретению нового дома от застройщика.  

Также в ходе исследования респонденты назвали характеристики, которые считают наиболее важными для загородного дома. Так для 42% опрошенных ключевым фактором является уединение, тишина и красивая природа. Наличие водоснабжения, отопления и интернета указали 17%, транспортную доступность и развитую инфраструктуру — 12%. Наличие водоёма по близости привлекает 8% участников опроса, а на уровень безопасности обращают внимание 6% россиян.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Загородный дом для многих остаётся символом спокойствия и отдыха. При этом он требует более внимательного ухода и регулярного обслуживания, чем квартира, а его содержание, как правило, обходится дороже. Кроме того, он сильнее подвержен рискам — от бытовых аварий, до влияния погодных условий. Для участников опроса это не секрет и 69% из них оценивают возможные затраты в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей, 20% — от 100 до 500 тыс. рублей, ещё 11% — до 100 тыс. рублей. Эти существенные расходы можно переложить на плечи страховой компании, при чём стоимость полиса будет в десятки раз меньше сумм, озвученных выше». 

Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни:

«Кражи и пожары остаются главными страхами владельцев загородных домов, однако страхование становится всё более доступным инструментом для их минимизации. По нашим данным, 36% респондентов уже используют страховые полисы для защиты своего жилья, а 59% опрошенных так или иначе выбрали страхование – при этом ещё четверть планирует оформить полис в ближайшее время. Сегодня сделать это проще, чем когда-либо: буквально в несколько кликов через онлайн-сервис. В большинстве случаев не нужно ехать в офис, все документы подаются удалённо, а готовый полис приходит на электронную почту. В преддверии дачного сезона самое время позаботиться о спокойствии и безопасности своего загородного дома – и сделать это можно прямо сейчас, не откладывая».

74% жителей Приволжского федерального округа считают экологичность важным фактором при выборе товаров
74% жителей Приволжского федерального округа считают экологичность важным фактором при выборе товаров
В корзине сторонников экологичного потребления лидируют продукты с натуральным или органическим составом (52%) и энергосберегающие лампы (49%). Общество
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
Гендерный разрез выявил кардинальные различия в стратегиях профессионального развития. Так, женщины-респондентки чаще указывают, что хотят освоить конкретные... Общество
15% самарцев жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах
15% самарцев жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах
Ожидаемо, что самыми ИИ-коммуникабельными оказались респонденты моложе 35 лет: доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди них достигает 65%, тогда как... Общество
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
