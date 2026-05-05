Кражи и пожары — главные страхи владельцев загородных домов

В преддверии дачного сезона финансовый маркетплейс Сравни и СберСтрахование провели исследование и выяснили, каким рискам по мнению россиян сильнее всего подвержено загородное жильё. Оказалось, что 30% респондентов переживают из-за потенциальных краж или попыток взлома, ещё 17% — из-за пожаров. Среди других значимых угроз — повреждение дома из-за погодных условий и сбои инженерных систем, о таких ситуациях сказали 15% и 12% опрошенных соответственно.

В целом 84% участников опроса уже сталкивались с подобными проблемами или допускают их возникновение. Поэтому с учётом возможных рисков россияне выбирают разные способы защиты своих домов. Наиболее востребованными решениями стали пожарная сигнализация и датчики дыма — их отметили 40% опрошенных, а также страхование жилья — 36%. При этом 59% участников опроса уже оформили полис, ещё четверть планируют это сделать.

Иные меры безопасности респонденты рассматривают реже. Так 9% готовы завести сторожевых собак, 8% установить охранную сигнализацию, 3% —видеонаблюдение, а 2% — датчики протечки. Ещё столько же уверены, что достаточно оградить территорию участка.

Несмотря на возможные риски, интерес к жизни за городом сохраняется. Почти у каждого пятого — 18% участников опроса, уже есть частный дом. Ещё 12% владеют земельным участком и планируют на нём строительство, а 7% пока рассматривают покупку земли.

Наиболее популярным сценарием остаётся строительство дома с нуля: 49% опрошенных, готовы реализовать его за собственные средства, ещё 20% хотят взять для этих целей ипотеку или кредит. Готовый вариант выбирают реже: 16% респондентов планируют покупку дома на вторичном рынке за собственные деньги, 8% — за счёт заёмных средств. Ещё 7% отдают предпочтение приобретению нового дома от застройщика.

Также в ходе исследования респонденты назвали характеристики, которые считают наиболее важными для загородного дома. Так для 42% опрошенных ключевым фактором является уединение, тишина и красивая природа. Наличие водоснабжения, отопления и интернета указали 17%, транспортную доступность и развитую инфраструктуру — 12%. Наличие водоёма по близости привлекает 8% участников опроса, а на уровень безопасности обращают внимание 6% россиян.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Загородный дом для многих остаётся символом спокойствия и отдыха. При этом он требует более внимательного ухода и регулярного обслуживания, чем квартира, а его содержание, как правило, обходится дороже. Кроме того, он сильнее подвержен рискам — от бытовых аварий, до влияния погодных условий. Для участников опроса это не секрет и 69% из них оценивают возможные затраты в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей, 20% — от 100 до 500 тыс. рублей, ещё 11% — до 100 тыс. рублей. Эти существенные расходы можно переложить на плечи страховой компании, при чём стоимость полиса будет в десятки раз меньше сумм, озвученных выше».

Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни:

«Кражи и пожары остаются главными страхами владельцев загородных домов, однако страхование становится всё более доступным инструментом для их минимизации. По нашим данным, 36% респондентов уже используют страховые полисы для защиты своего жилья, а 59% опрошенных так или иначе выбрали страхование – при этом ещё четверть планирует оформить полис в ближайшее время. Сегодня сделать это проще, чем когда-либо: буквально в несколько кликов через онлайн-сервис. В большинстве случаев не нужно ехать в офис, все документы подаются удалённо, а готовый полис приходит на электронную почту. В преддверии дачного сезона самое время позаботиться о спокойствии и безопасности своего загородного дома – и сделать это можно прямо сейчас, не откладывая».