Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Мошенники начали рассылать поздравления с 9 Мая якобы от губернаторов
53% школьников перекладывают домашнее задание на ИИ
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Самарчанка думала, что одолжила деньги подруге, но они ушли к аферистам
15% самарцев жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
7 мая в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Юрий Левитан: мифы и исторические факты» (12+). Самарский историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет о самом известном советском дикторе и его деятельности в Куйбышеве.  Мероприятие приурочено ко Дню радио и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.

Биография Юрия Левитана обросла множеством мифов и легенд, в том числе относительно работы диктора в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Чтобы отделить правду от вымысла, Инга Пеннер обратилась к местным и центральным архивам, ранее неопубликованным документам и свидетельствам современников, о  которых почти никто не помнил. В ходе работы исследователю удалось сделать несколько исторических открытий и развенчать многие мифы. 

На лекции в «ЗИМ Галерее» Инга Пеннер расскажет, как рождались легенды о главном голосе страны. Почему он, вопреки устоявшемуся мнению, не был любимчиком Сталина и «врагом номер один» Гитлера, откуда на самом деле вещал диктор в годы войны, и как гардины и одна фотография помогли совершить историческое открытие про куйбышевский след Юрия Левитана.

7 мая 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению.
27 апреля 2026, 16:30
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению. Благоустройство
990
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
27 апреля 2026, 09:33
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
30 апреля исполняется 143 года со дня рождения чешского писателя, журналиста, комиссара Рабоче-крестьянской Красной армии Ярослава Гашека. Культура
1782
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
26 апреля 2026, 10:05
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Гостям роасскажут, какие виды хамелеонов бывают, как они меняют свою окраску и можно ли их содержать дома. Общество
1250
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
96
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
239
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
572
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
686
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
565
