Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность

В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность

Жителей Самарской области в ночь на 5 мая разбудили сирены. Около часа ночи в регионе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своём официальном канале.

По данным властей, режим действовал до 03:26. Аналогичные меры вводились и в соседних регионах. На время действия ограничений также приостанавливалась работа самарского аэродрома.

Однако на этом тревожные новости не закончились. Уже в 05:36 жителей предупредили о новой угрозе — возможной атаке беспилотников. Таким образом, регион оказался под риском второй раз за ночь.

Отметим, что это уже второй день подряд, когда в Самарской области объявляют воздушную опасность. Ранее, в ночь на 4 мая, в 00:03 появилось сообщение об угрозе атаки БПЛА. Тогда жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

По словам очевидцев, в ту ночь в разных районах, включая Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Чапаевск, была слышна работа систем ПВО. Люди сообщали о звуках, похожих на взрывы и пролёты воздушных целей.

Утром 4 мая ситуация стабилизировалась: в 07:03 глава региона объявил об отмене угрозы, пишет АиФ-Самара.

Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
05 мая 2026, 09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Компания «ПК Транспортные системы» — российский производитель современного городского электротранспорта — завершила масштабный контракт, в... Транспорт
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
04 мая 2026, 19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного... Политика
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
04 мая 2026, 19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по... Политика
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
