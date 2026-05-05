В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность

Жителей Самарской области в ночь на 5 мая разбудили сирены. Около часа ночи в регионе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своём официальном канале.

По данным властей, режим действовал до 03:26. Аналогичные меры вводились и в соседних регионах. На время действия ограничений также приостанавливалась работа самарского аэродрома.

Однако на этом тревожные новости не закончились. Уже в 05:36 жителей предупредили о новой угрозе — возможной атаке беспилотников. Таким образом, регион оказался под риском второй раз за ночь.

Отметим, что это уже второй день подряд, когда в Самарской области объявляют воздушную опасность. Ранее, в ночь на 4 мая, в 00:03 появилось сообщение об угрозе атаки БПЛА. Тогда жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

По словам очевидцев, в ту ночь в разных районах, включая Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Чапаевск, была слышна работа систем ПВО. Люди сообщали о звуках, похожих на взрывы и пролёты воздушных целей.

Утром 4 мая ситуация стабилизировалась: в 07:03 глава региона объявил об отмене угрозы, пишет АиФ-Самара.