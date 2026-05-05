В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

53% школьников перекладывают домашнее задание на ИИ

Около половины российских школьников полностью перекладывают домашнее задание на искусственный интеллект (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского», с которыми 5 мая ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие 1157 человек — дети в возрасте от 6 до 17 лет и их родители. Выяснилось, что ИИ использует 71% опрошенных школьников: 77% из них применяют его в учебе, еще 62% — для поиска какой-либо информации.

Согласно исследованию, 53% учащихся полностью делегируют выполнение уроков нейросетям. Каждый пятый опрошенный ученик заявил, что доверяет ИИ проверку уже сделанных уроков, еще 7% признались, что пользуются нейросетями прямо в школе.

Лишь 69% детей честно рассказывают родителям, что применяют ИИ для выполнения школьных заданий — 75% девочек и 64% мальчиков. Более половины из тех, кто держит в секрете использование нейросетей, признались, что не хотят, чтобы родители думали, будто они не способны справиться с уроками самостоятельно. Еще 43% скрывают от близких, что регулярно прибегают к помощи искусственного интеллекта.

«Важно помочь ребенку научиться пользоваться нейросетями так, чтобы тот не перекладывал на них решение всех задач, а умел с их помощью более глубоко погружаться в ту или иную тему. Использовал их, чтобы вопрос за вопросом разобраться в какой-либо задаче. При этом понимал, что результат нужно будет перепроверить в надежном источнике или обсудить, например, с учителем», — пояснил руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Среди преимуществ использования ИИ 58% родителей выделили освоение новых технологий — с ними согласились 48% детей. Еще 42% взрослых и 38% школьников указали на возможность получить разные варианты объяснения материала, а четверть родителей отметили, что нейросети могут предлагать детям дополнительные задания для закрепления пройденного.

В центре внимания
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
