53% школьников перекладывают домашнее задание на ИИ

Около половины российских школьников полностью перекладывают домашнее задание на искусственный интеллект (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты опроса внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского», с которыми 5 мая ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие 1157 человек — дети в возрасте от 6 до 17 лет и их родители. Выяснилось, что ИИ использует 71% опрошенных школьников: 77% из них применяют его в учебе, еще 62% — для поиска какой-либо информации.

Согласно исследованию, 53% учащихся полностью делегируют выполнение уроков нейросетям. Каждый пятый опрошенный ученик заявил, что доверяет ИИ проверку уже сделанных уроков, еще 7% признались, что пользуются нейросетями прямо в школе.

Лишь 69% детей честно рассказывают родителям, что применяют ИИ для выполнения школьных заданий — 75% девочек и 64% мальчиков. Более половины из тех, кто держит в секрете использование нейросетей, признались, что не хотят, чтобы родители думали, будто они не способны справиться с уроками самостоятельно. Еще 43% скрывают от близких, что регулярно прибегают к помощи искусственного интеллекта.

«Важно помочь ребенку научиться пользоваться нейросетями так, чтобы тот не перекладывал на них решение всех задач, а умел с их помощью более глубоко погружаться в ту или иную тему. Использовал их, чтобы вопрос за вопросом разобраться в какой-либо задаче. При этом понимал, что результат нужно будет перепроверить в надежном источнике или обсудить, например, с учителем», — пояснил руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко.

Среди преимуществ использования ИИ 58% родителей выделили освоение новых технологий — с ними согласились 48% детей. Еще 42% взрослых и 38% школьников указали на возможность получить разные варианты объяснения материала, а четверть родителей отметили, что нейросети могут предлагать детям дополнительные задания для закрепления пройденного.