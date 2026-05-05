Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая

9 мая (суббота) в 16.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Вечно живое кино. Как фильм «Летят журавли» изменил советский кинематограф» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Мероприятие приурочено ко Дню Победы.

Этот фильм вдохновил Андрея Кончаловского, Глеба Панфилова и Сергея Соловьева снимать кино. Клод Лелуш признавался, что не видел фильма лучше. Он принес нашей стране первую и единственную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Все это о кинокартине «Летят журавли» (1957, 12+) Михаила Калатозова, которая навсегда изменила отечественное кино.

Новаторские изобретения оператора Сергея Урусевского определили уникальный для своего времени визуальный язык фильма. Весь мир восхищался свободным полетом его камеры и гадал, как ему это удалось. Не замечая съемочной техники, необыкновенно свободно и естественно играла Татьяна Самойлова. Сам Пабло Пикассо прочил ей мировую славу. Героиня Самойловой впервые в кино о войне воплотила драму обычного человека. Гуманизм картины открыл дорогу фильмам «Баллада о солдате» (1959, 12+) Григория Чухрая и «Иваново детство» (1962, 12+) Андрея Тарковского.

Режиссер Сергей Соловьев говорил о фильме: «Настоящее искусство – это магия, которая находится в прямом взаимодействии с подсознанием человека». На лекции Вячеслав Вербовой расскажет, в чем состоит магия фильма «Летят журавли».