В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая

Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая

9 мая (суббота) в 16.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Вечно живое кино. Как фильм «Летят журавли» изменил советский кинематограф» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Мероприятие приурочено ко Дню Победы.

Этот фильм вдохновил Андрея Кончаловского, Глеба Панфилова и Сергея Соловьева снимать кино. Клод Лелуш признавался, что не видел фильма лучше. Он принес нашей стране первую и единственную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Все это о кинокартине «Летят журавли» (1957, 12+) Михаила Калатозова, которая навсегда изменила отечественное кино.

Новаторские изобретения оператора Сергея Урусевского определили уникальный для своего времени визуальный язык фильма. Весь мир восхищался свободным полетом его камеры и гадал, как ему это удалось. Не замечая съемочной техники, необыкновенно свободно и естественно играла Татьяна Самойлова. Сам Пабло Пикассо прочил ей мировую славу. Героиня Самойловой впервые в кино о войне воплотила драму обычного человека. Гуманизм картины открыл дорогу фильмам «Баллада о солдате» (1959, 12+) Григория Чухрая и «Иваново детство» (1962, 12+) Андрея Тарковского.

Режиссер Сергей Соловьев говорил о фильме: «Настоящее искусство – это магия, которая находится в прямом взаимодействии с подсознанием человека». На лекции Вячеслав Вербовой расскажет, в чем состоит магия фильма «Летят журавли».

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXrajD

Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
05 мая 2026, 11:34
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Вы узнаете много интересного про львиную семью и в частности про подопечных зоопарка, льва Алтая и львицу Сабрину. Культура
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
05 мая 2026, 09:36
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Биография Юрия Левитана обросла множеством мифов и легенд, в том числе относительно работы диктора в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Общество
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению.
27 апреля 2026, 16:30
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению. Благоустройство
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
