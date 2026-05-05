74% жителей Приволжского федерального округа считают экологичность важным фактором при выборе товаров

Экологичность товаров важна для 74% жителей Приволжского федерального округа, из них 26% считают её очень важной. Главный мотив покупки — забота о здоровье (48%), далее желание меньше вредить природе (36%) и качество таких товаров (28%). При этом 14% не покупают эко-товары совсем.

В корзине сторонников экологичного потребления лидируют продукты с натуральным или органическим составом (52%) и энергосберегающие лампы (49%). Многоразовые вещи берут 35%, экологичную бытовую химию — 32%.

Цена — ключевой барьер: 58% при виде более дорогого эко-товара ищут доступную альтернативу. Большинство готовы доплачивать не более 10%: до 5% — 35%, до 10% — 38%. Совсем не готовы переплачивать 10% респондентов.

Онлайн-реклама влияет на выбор эко-товаров у большинства покупателей: 14% называют её одним из главных факторов, 31% учитывают наряду с другими параметрами, ещё 26% — время от времени.

Чаще всего к покупке эко-товаров мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (38%), далее — социальные сети (32%) и видеоплатформы (21%).