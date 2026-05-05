В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
74% жителей Приволжского федерального округа считают экологичность важным фактором при выборе товаров

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы понять, как жители страны выбирают экологичные товары и чем руководствуются при покупке. Согласно результатам исследования, для большинства опрошенных важна экологичность товара, однако переплачивать за неё готовы не более чем на 10% от стоимости.

 

  • Экологичность товаров важна для 74% жителей Приволжского федерального округа, из них 26% считают её очень важной. Главный мотив покупки — забота о здоровье (48%), далее желание меньше вредить природе (36%) и качество таких товаров (28%). При этом 14% не покупают эко-товары совсем.
  • В корзине сторонников экологичного потребления лидируют продукты с натуральным или органическим составом (52%) и энергосберегающие лампы (49%). Многоразовые вещи берут 35%, экологичную бытовую химию — 32%.
  • Цена — ключевой барьер: 58% при виде более дорогого эко-товара ищут доступную альтернативу. Большинство готовы доплачивать не более 10%: до 5% — 35%, до 10% — 38%. Совсем не готовы переплачивать 10% респондентов.
  • Онлайн-реклама влияет на выбор эко-товаров у большинства покупателей: 14% называют её одним из главных факторов, 31% учитывают наряду с другими параметрами, ещё 26% — время от времени.
  • Чаще всего к покупке эко-товаров мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (38%), далее — социальные сети (32%) и видеоплатформы (21%).
