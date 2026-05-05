Тольяттинский завод стройматериалов внедряет бережливое производство

ООО «Завод КПД» приступает к внедрению системы бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на выпуске железобетонных изделий для жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства: плит перекрытий, стеновых панелей, лестничных маршей, фундаментных блоков и других конструкций. Продукция завода востребована при возведении многоквартирных домов в Самарской области.

Как пояснил решение компании директор ООО «Завод КПД» Роман Пожидаев, предприятие работает на рынке более 20 лет, и участие в федеральном проекте — это возможность посмотреть на свои процессы со стороны. «Надеемся, что эксперты Регионального центра компетенций помогут увидеть то, что мы перестали замечать в ежедневной рутине», — отметил он.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) уже начали работу с предприятием и обучают сотрудников компании методикам бережливого производства. Бережливое производство представляет собой систему организации работы, при которой исключаются лишние действия, ожидания и перемещения, что позволяет тому же количеству сотрудников выпускать больше продукции за то же время.

Рабочая группа завода пройдёт обучение под руководством экспертов РЦК, после чего на предприятии начнётся внедрение изменений на пилотном участке. Успешные практики будут тиражированы на всё производство.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что проект имеет большое значение для промышленности региона: он помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки, внедрять бережливые технологии и, что особенно важно, создавать условия для устойчивого роста производства.

«Для региона это не просто инструмент оптимизации, а реальная возможность усилить конкурентоспособность наших предприятий, повысить качество продукции и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала», — подчеркнул он.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» - ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе, поскольку рост эффективности на предприятиях ведёт к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры. Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - ООО «Завод КПД»