Тольяттинский завод стройматериалов внедряет бережливое производство

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
Число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
В Сызрани водитель сбил подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольяттинский завод стройматериалов внедряет бережливое производство

166
Тольяттинский завод стройматериалов внедряет бережливое производство

ООО «Завод КПД» приступает к внедрению системы бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», который реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на выпуске железобетонных изделий для жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства: плит перекрытий, стеновых панелей, лестничных маршей, фундаментных блоков и других конструкций. Продукция завода востребована при возведении многоквартирных домов в Самарской области.

Как пояснил решение компании директор ООО «Завод КПД» Роман Пожидаев, предприятие работает на рынке более 20 лет, и участие в федеральном проекте — это возможность посмотреть на свои процессы со стороны. «Надеемся, что эксперты Регионального центра компетенций помогут увидеть то, что мы перестали замечать в ежедневной рутине», — отметил он.

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) уже начали работу с предприятием и обучают сотрудников компании методикам бережливого производства. Бережливое производство представляет собой систему организации работы, при которой исключаются лишние действия, ожидания и перемещения, что позволяет тому же количеству сотрудников выпускать больше продукции за то же время.

Рабочая группа завода пройдёт обучение под руководством экспертов РЦК, после чего на предприятии начнётся внедрение изменений на пилотном участке. Успешные практики будут тиражированы на всё производство.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что проект имеет большое значение для промышленности региона: он помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки, внедрять бережливые технологии и, что особенно важно, создавать условия для устойчивого роста производства.

«Для региона это не просто инструмент оптимизации, а реальная возможность усилить конкурентоспособность наших предприятий, повысить качество продукции и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала», — подчеркнул он.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» - ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе, поскольку рост эффективности на предприятиях ведёт к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры. Участие в проекте бесплатное. Подробнее о нем можно узнать   на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - ООО «Завод КПД»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
219
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
539
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
634
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
781
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
4 мая 2026  19:17
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
607
Весь список