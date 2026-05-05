В Самарской области работает чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
Праздничное оформление ко Дню Победы завершается в Самаре
Жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 000 рублей в месяц
«Самарское долголетие»: регион поддерживает людей старшего возраста
число самозанятых в России превысило 15 миллионов
В Тольятти нашли опасные томаты
В самарском парке "Дружба" можно будет пообщаться с альпаками, кроликами и козами
В Сызрани водитель сбил подростка
Число самозанятых в России превысило 15 миллионов

Число самозанятых в России по итогам 2025 года превысило 15 миллионов человек. Показатель за год вырос более чем на четверть.

Общее количество граждан, применяющих налог на профессиональный доход, достигло 15,427 миллиона. Годом ранее их было свыше 12 миллионов. Рост составил 26,8 процента.

Режим налога на профессиональный доход действует в экспериментальном формате до конца 2028 года. Он позволяет работать без отчетности при годовом доходе до 2,4 миллиона рублей и платить налог по ставке четыре или шесть процентов.

Обсуждение дальнейшей судьбы режима запланировано на 2027 год. Возможные изменения или продление будут рассматриваться ближе к завершению эксперимента.

На фоне роста числа самозанятых усилился контроль за малым бизнесом. Предприниматели получают уведомления о возможных нарушениях и вызовы для дачи пояснений.

Основные претензии касаются дробления бизнеса и оформления сотрудников как самозанятых вместо трудовых отношений. Под проверками оказались в первую очередь те, кто ранее работал на патентной системе и затем перешел на другие налоговые режимы.

Изменения условий ограничили применение патента доходом до 20 миллионов рублей в год. В ряде регионов увеличен расчетный доход для патента, одновременно снижен порог выручки для уплаты НДС до 20 миллионов рублей, пишет МК. 

Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
Сегодня, 4 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили градостроительную политику в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в градостроительной сфере
