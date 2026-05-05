число самозанятых в России превысило 15 миллионов

Число самозанятых в России по итогам 2025 года превысило 15 миллионов человек. Показатель за год вырос более чем на четверть.

Общее количество граждан, применяющих налог на профессиональный доход, достигло 15,427 миллиона. Годом ранее их было свыше 12 миллионов. Рост составил 26,8 процента.

Режим налога на профессиональный доход действует в экспериментальном формате до конца 2028 года. Он позволяет работать без отчетности при годовом доходе до 2,4 миллиона рублей и платить налог по ставке четыре или шесть процентов.

Обсуждение дальнейшей судьбы режима запланировано на 2027 год. Возможные изменения или продление будут рассматриваться ближе к завершению эксперимента.

На фоне роста числа самозанятых усилился контроль за малым бизнесом. Предприниматели получают уведомления о возможных нарушениях и вызовы для дачи пояснений.

Основные претензии касаются дробления бизнеса и оформления сотрудников как самозанятых вместо трудовых отношений. Под проверками оказались в первую очередь те, кто ранее работал на патентной системе и затем перешел на другие налоговые режимы.

Изменения условий ограничили применение патента доходом до 20 миллионов рублей в год. В ряде регионов увеличен расчетный доход для патента, одновременно снижен порог выручки для уплаты НДС до 20 миллионов рублей, пишет МК.