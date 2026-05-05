Медаль «Отец солдата» вручили Александру Меркулову в Самаре

4 мая на оперативном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Михаил Малыхин вручил медаль общественного признания «Отец солдата» Александру Меркулову – отцу участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Даниила Меркулова. В настоящий момент он находится в зоне проведения специальной военной операции.

Даниил Меркулов находится на СВО начиная с 2022 года, сегодня он - командир взвода, награжден орденом Мужества, медалями «За боевые отличия» и «За храбрость». Его отец Александр Меркулов – инспектор ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре: пока его сын защищает мирное население за «лентой», отец следит за порядком на дорогах и соблюдением законов в тылу. Вместе с Александром на вручении награды присутствовала его супруга и младший сын.