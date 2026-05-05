Цифровая выставка «Герои труда» открылась в Самаре

В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Дом дружбы народов Самарской области присоединился к акции «Окна Победы. Бессмертный полк»
С 10 мая в Красноярском районе стартуют основные работы по ремонту моста через реку Сок на пятом километре дороги «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В 2026 году конкурс, организованный Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, расширяет круг участников.
В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка «Герои Труда». Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
194
В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка «Герои Труда». Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий – это Герои Социалистического Труда, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы и Герои Труда России, чья жизнь и деятельность были связаны с Самарой, ранее – с городом Куйбышевым.

На выставке собраны и представлены материалы из архивов предприятий, которые работали в Куйбышеве. В их числе – фотографии, биографии трижды Героя Социалистического Труда, авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина, дважды Героев Социалистического Труда - министра обороны Советского Союза, маршала Дмитрия Федоровича Устинова, конструкторов Сергея Павловича Королева, Дмитрия Ильича Козлова, Николая Дмитриевича Кузнецова и директора завода «Прогресс» Виктора Яковлевича Литвинова.

Выставка подготовлена администрацией города при содействии Героя РФ, председателя Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игоря Станкевича и самарских предприятий: ПАО «ОДК - Кузнецов», АО «Авиакор - Авиационный Завод», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Самарский металлургический завод», ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Завод имени Тарасова», ПАО «Самарский завод «ЭКРАН», АО «Авиаагрегат» и АО «Самарский электромеханический завод». Также при подготовке выставки использовались материалы портала «Герои страны» и книги «Энциклопедия подвига».

Сегодня в Самаре 8 общеобразовательных школ носят имена Героев Социалистического Труда, работают 15 школьных музеев трудовой и боевой славы. Двенадцать улиц, площадей и скверов, а также три профессиональных учебных заведения и вуз названы в честь Героев Социалистического Труда. Память о Героях увековечена в 8 памятниках и 17 мемориальных досках.

Выставка на площади Куйбышева транслируется на мультимедийных экранах с 7:00 до 23:59, в остальное время экраны выключены.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

05 мая 2026, 15:39
В центре внимания
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
229
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
279
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
711
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
659
В понедельник, 4 мая, на оперативном совещании в областном правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева подвели итоги начатой по поручению главы региона проверки работы администрации Ставропольского района.
4 мая 2026  19:33
На оперативном совещании с губернатором подвели итоги проверки работы администрации Ставропольского района
817
