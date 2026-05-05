Цифровая выставка «Герои труда» открылась в Самаре

В Самаре накануне Дня Победы открылась мультимедийная выставка «Герои Труда». Она размещена на экранах на площади Куйбышева и объединяет более 60 биографий – это Герои Социалистического Труда, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы и Герои Труда России, чья жизнь и деятельность были связаны с Самарой, ранее – с городом Куйбышевым.



На выставке собраны и представлены материалы из архивов предприятий, которые работали в Куйбышеве. В их числе – фотографии, биографии трижды Героя Социалистического Труда, авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина, дважды Героев Социалистического Труда - министра обороны Советского Союза, маршала Дмитрия Федоровича Устинова, конструкторов Сергея Павловича Королева, Дмитрия Ильича Козлова, Николая Дмитриевича Кузнецова и директора завода «Прогресс» Виктора Яковлевича Литвинова.



Выставка подготовлена администрацией города при содействии Героя РФ, председателя Самарской областной общественной организации «Герои Отечества» Игоря Станкевича и самарских предприятий: ПАО «ОДК - Кузнецов», АО «Авиакор - Авиационный Завод», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Самарский металлургический завод», ОАО «ЕПК Самара», ПАО «Завод имени Тарасова», ПАО «Самарский завод «ЭКРАН», АО «Авиаагрегат» и АО «Самарский электромеханический завод». Также при подготовке выставки использовались материалы портала «Герои страны» и книги «Энциклопедия подвига».



Сегодня в Самаре 8 общеобразовательных школ носят имена Героев Социалистического Труда, работают 15 школьных музеев трудовой и боевой славы. Двенадцать улиц, площадей и скверов, а также три профессиональных учебных заведения и вуз названы в честь Героев Социалистического Труда. Память о Героях увековечена в 8 памятниках и 17 мемориальных досках.



Выставка на площади Куйбышева транслируется на мультимедийных экранах с 7:00 до 23:59, в остальное время экраны выключены.

