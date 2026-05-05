«Единая Россия» проведёт масштабную проверку знаний о АПК

С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.

Главная цель акции - проверить знания об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности, а также ещё раз подчеркнуть, что развитие сельских территорий остаётся приоритетом для всей страны.

Регистрация участников и площадок уже доступна на сайте агродиктант.рф.

Написать Агродиктант можно онлайн на платформе агродиктант.рф или очно на одной из организованных площадок во всех 89 регионах России. Проверить свои знания сможет каждый желающий с 26 по 30 мая. Для общеобразовательных организаций написание диктанта также возможно с 18 по 22 мая.

Масштабное тестирование реализует партия «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Российское село» совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и федеральных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

