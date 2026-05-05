Виктор Парамонов из Сызрани - лучший пожарный Самарской области

Пожарный из Сызрани Виктор Парамонов стал победителем регионального этапа смотра-конкурса, обойдя коллег со всей Самарской области. Участники состязались в физической и боевой подготовке, где Виктор продемонстрировал выдающиеся результаты.



Его профессиональный путь начался с окончания Сызранского политехнического техникума по направлению "пожарная безопасность". После службы в армии, в 2020 году, он присоединился к команде 85 пожарно-спасательной части, где служит и по сей день.



С первых дней он проявлял искренний интерес к профессии. За годы службы Виктор участвовал в тушении крупных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сызрани и за ее пределами.



Виктор Парамонов имеет множество наград, но главным достижением стало признание в этом году. Его отметили как лучшего в профессии за многолетний добросовестный труд и самоотверженность в борьбе с огнем.

Фото: ГУ МЧС СО