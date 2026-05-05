Пожарный из Сызрани Виктор Парамонов стал победителем регионального этапа смотра-конкурса, обойдя коллег со всей Самарской области. Участники состязались в физической и боевой подготовке, где Виктор продемонстрировал выдающиеся результаты.
Виктор Парамонов из Сызрани - лучший пожарный Самарской области
Температура воздуха 6 мая в Самаре ночью +9, +11°С, днем +25, +27°С.
6 мая в регионе без осадков, до +27°С
В Самару прибыла заключительная партия новых современных трамваев «Львенок» модели 71-911ЕМ – 10 вагонов.
Заключительная партия трамваев «Львенок» проходит обкатку в Самаре
После майских праздников специалисты «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей в трёх городах Самарской области.
Энергетики «Т Плюс» проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
С 26 по 30 мая 2026 года в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант.
«Единая Россия» проведёт масштабную проверку знаний о АПК
С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе более 1500 участников из более 280 семей Приволжского федерального округа поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное».
Заключительный полуфинал конкурса для семей из ПФО «Это у нас семейное» пройдет с 11 по 14 мая 
5 мая Фонд Тимченко начал приём заявок на конкурс «Добрый спорт».
Фонд Тимченко объявил о старте приёма заявок на открытый конкурс «Добрый спорт» 2026
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
Виктор Парамонов из Сызрани - лучший пожарный Самарской области

Пожарный из Сызрани Виктор Парамонов стал победителем регионального этапа смотра-конкурса, обойдя коллег со всей Самарской области. Участники состязались в физической и боевой подготовке, где Виктор продемонстрировал выдающиеся результаты.

Его профессиональный путь начался с окончания Сызранского политехнического техникума по направлению "пожарная безопасность". После службы в армии, в 2020 году, он присоединился к команде 85 пожарно-спасательной части, где служит и по сей день.

С первых дней он проявлял искренний интерес к профессии. За годы службы Виктор участвовал в тушении крупных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сызрани и за ее пределами.

Виктор Парамонов имеет множество наград, но главным достижением стало признание в этом году. Его отметили как лучшего в профессии за многолетний добросовестный труд и самоотверженность в борьбе с огнем.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Сызрань

