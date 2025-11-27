Я нашел ошибку
Главные новости:
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Коллегия из тройки судей рассматривала жалобу в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку на заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной.
Суд оставил Долиной право собственности на квартиру, отклонив жалобу покупательницы квартиры Лурье
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях встречаются с чемпионом страны "Краснодаром".
"Крылья Советов" в Набережных Челнах обыграли "КАМАЗ" по пенальти
Организаторы приглашают всех, кто помнил и лично знал художника, его картины, историю его жизни и тех, кому интересно познакомиться с незаурядной личностью Мастера живописи.
В Самарском Доме кино пройдет показ документальной картины «Если птица поет», посвященной талантливому живописцу Валентину Пурыгину
Две страны активно сотрудничают в части организации дополнительного образования по отдельным отраслям: обучение проходят банкиры, энергетики, медики, геологи.
Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР
Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 суток и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.
Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами и американским астронавтом на борту пристыковался к МКС
Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России
Фестиваль получил признание как одна из лучших в регионе инклюзивных практик творческого взаимодействия людей с ОВЗ и людей без ограничений здоровья.
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России

Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале.

В сызранском манеже ФОК «Надежда» состоялся футбольный турнир среди ветеранов (старше 40 лет), посвященный 35-летию образования МЧС России. Организатором мероприятия выступил 7-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Самарской области.

В соревнованиях приняли участие шесть ветеранских команд из Сызрани: «Сызрань»,«Энергия», «Металлист», «Айкон», «Искра» (представляющая 7-й ПСО) и «Балашейские Пески».

Турнир начался с группового этапа, после чего команды продолжили борьбу по олимпийской системе. Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале, где команда ветеранов пожарной охраны «Искра» одержала уверенную победу над «Металлистом» со счетом 2:0.

Итоговое распределение мест:

1. «Искра» (7 ОФПС)

2. «Металлист»

3 «Балашейские Пески»

4. «Энергия»

5. «Сызрань»

6. «Айкон»

На торжественной церемонии награждения начальник 7-го пожарно-спасательного отряда Вячеслав Великанов поздравил участников и вручил награды победившей команде и призерам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

