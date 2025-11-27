Ветераны сызранского футбола приняли участие в турнире, посвященном 35-летию МЧС России

В сызранском манеже ФОК «Надежда» состоялся футбольный турнир среди ветеранов (старше 40 лет), посвященный 35-летию образования МЧС России. Организатором мероприятия выступил 7-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Самарской области.

В соревнованиях приняли участие шесть ветеранских команд из Сызрани: «Сызрань»,«Энергия», «Металлист», «Айкон», «Искра» (представляющая 7-й ПСО) и «Балашейские Пески».

Турнир начался с группового этапа, после чего команды продолжили борьбу по олимпийской системе. Матчи отличались острым и бескомпромиссным характером.Судьба первого места решилась в напряженном финале, где команда ветеранов пожарной охраны «Искра» одержала уверенную победу над «Металлистом» со счетом 2:0.

Итоговое распределение мест:

1. «Искра» (7 ОФПС)

2. «Металлист»

3 «Балашейские Пески»

4. «Энергия»

5. «Сызрань»

6. «Айкон»

На торжественной церемонии награждения начальник 7-го пожарно-спасательного отряда Вячеслав Великанов поздравил участников и вручил награды победившей команде и призерам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО