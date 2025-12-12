В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания

В четверг, 11 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Правительства Самарской области. В ходе него был рассмотрен ряд вопросов.

Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк доложил о привлечении из федерального бюджета в регион двух субсидий на общую сумму 46,6 млн рублей: на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на развитие центров поддержки экспорта. Средства будут использованы для оказания помощи объектам МСП Самарской области по различным направлениям. Данные меры поддержки имеют важное значение, в том числе для жителей региона, которые открывают собственное дело или планируют начать вести бизнес. Практическая работа по освоению средств была организована заблаговременно, что позволило уже провести ряд конкретных мероприятий, а в дальнейшем – обеспечить своевременное достижение показателей.

Заместитель председателя Правительства Регина Воробьева и заместитель министра строительства Самарской области Александр Борисов представили информацию о завершающем этапе строительства дома социального обслуживания в Самаре. Объект возводится на 8 просеке в рамках программы государственно-частного партнерства: в 2022 году было заключено концессионное соглашение на реконструкцию здания старого пансионата. Причем, как отметила Регина Воробьева, это первый в России проект ГЧП в сфере социального обслуживания. Современный стационар рассчитан на 84 места. Он предназначен для пожилых людей, нуждающихся в постоянной помощи, которая включает в себя систему долговременного ухода и реабилитацию. В ходе заседания правительства были приняты необходимые решения, которые позволяют завершить строительство объекта в срок – до конца 2025 года.

Также на 8 просеке продолжается строительство еще одного дома социального обслуживания – на 100 мест. Объект возводится в рамках реализации национального проекта «Семья». Оба объекта имеют исключительную важность для повышения качества оказания социальной помощи жителям нашего региона.

Вячеслав Федорищев объявил о кадровых решениях. Александра Гожая, ранее занимавшая должность главы Октябрьска, была назначена помощником губернатора Самарской области. Исполнять полномочия главы города будет Владимир Ревин, ранее много лет работавший председателем думы Октябрьска.

Также в ходе заседания Правительства был рассмотрен и подписан ряд правовых актов Самарской области.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области