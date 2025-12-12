10 декабря в Самарском театре оперы и балета прошел ежегодный областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила». Его организаторы - фонд социального развития «Надежда» и Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Участниками стали 150 воспитанников кадетских учреждений, школ с кадетскими и юнармейскими классами, дети участников СВО, представители военно-патриотических клубов, общественных организаций региона, ветераны боевых действий.

На открытии выступили руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина, вице-президент фонда «Надежда» Иван Рожнов, руководитель самарского филиала фонда «Надежда» Наталья Дилигенская, представитель Союза генералов Самары генерал-майор Николай Зайцев.

«Кадетские балы в России – это одна из давних российских традиций, уходящая своими корнями в XVIII век, когда были учреждены первые кадетские корпуса. Кадетские балы являются значимой частью российской культуры и военного воспитания, символизируя служение Родине и достоинство кадетского образования», - отметил в своем выступлении Иван Рожнов.

«Фонд «Надежда» продолжает лучшие российские традиции, направленные на нравственное воспитание молодёжи и возрождение бальной культуры. В 2023 году в офицерско-кадетском бале участвовали 3 кадетских корпуса, в 2024-м - 10 кадетских корпусов, в этом году в общей сложности – 19 учебных заведений», - добавила Наталья Дилигеская.

Примечательно, что бал в областной столице прошел в один день с Кремлевским кадетским балом, который собрал 3400 участников из 62 стран мира. Таким образом Самара идет в один шаг со всей Россией, следуя современным культурным и историческим тенденциям.

В рамках офицерско-кадетского бала «Вместе мы сила!» была развернута интерактивная площадка от военно-исторического клуба «Братишка», состоялся художественный мастер-класс «Открытка на тонированной бумаге» в интерьерах театра от ДШИ им. А.Я. Басс, прошла выставка работ участников проекта «Дети рисуют в Храме», фестиваля «Самарское знамя» в Иверском монастыре, работала фотозона.

Перед собравшимися выступил Военный оркестр гвардейской Александрийской ордена Суворова бригады, прошел мастер-класс по бальным танцам, сольные номера представили воспитанники кадетских корпусов. Фонд «Надежда» подвел итоги культурно-исторических мероприятий 2025 года и совместно с Российским военно-историческим обществом наградил участников проектов.

Фото предоставил Фонд социального развития "Надежда"