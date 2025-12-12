Я нашел ошибку
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самарском театре оперы и балета прошел ежегодный областной офицерско-кадетский бал

в Самарском театре оперы и балета прошел ежегодный областной офицерско-кадетский бал

10 декабря в Самарском театре оперы и балета прошел ежегодный областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила». Его организаторы - фонд социального развития «Надежда» и Самарское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Участниками стали 150 воспитанников кадетских учреждений, школ с кадетскими и юнармейскими классами, дети участников СВО, представители военно-патриотических клубов, общественных организаций региона, ветераны боевых действий.

На открытии выступили руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина, вице-президент фонда «Надежда» Иван Рожнов, руководитель самарского филиала фонда «Надежда» Наталья Дилигенская, представитель Союза генералов Самары генерал-майор Николай Зайцев.

«Кадетские балы в России – это одна из давних российских традиций, уходящая своими корнями в XVIII век, когда были учреждены первые кадетские корпуса. Кадетские балы являются значимой частью российской культуры и военного воспитания, символизируя служение Родине и достоинство кадетского образования», - отметил в своем выступлении Иван Рожнов.

«Фонд «Надежда» продолжает лучшие российские традиции, направленные на нравственное воспитание молодёжи и возрождение бальной культуры. В 2023 году в офицерско-кадетском бале участвовали 3 кадетских корпуса, в 2024-м - 10 кадетских корпусов, в этом году в общей сложности – 19 учебных заведений», - добавила Наталья Дилигеская.

Примечательно, что бал в областной столице прошел в один день с Кремлевским кадетским балом, который собрал 3400 участников из 62 стран мира. Таким образом Самара идет в один шаг со всей Россией, следуя современным культурным и историческим тенденциям.

В рамках офицерско-кадетского бала «Вместе мы сила!» была развернута интерактивная площадка от военно-исторического клуба «Братишка», состоялся художественный мастер-класс «Открытка на тонированной бумаге» в интерьерах театра от ДШИ им. А.Я. Басс, прошла выставка работ участников проекта «Дети рисуют в Храме», фестиваля «Самарское знамя» в Иверском монастыре, работала фотозона.

Перед собравшимися выступил Военный оркестр гвардейской Александрийской ордена Суворова бригады, прошел мастер-класс по бальным танцам, сольные номера представили воспитанники кадетских корпусов. Фонд «Надежда» подвел итоги культурно-исторических мероприятий 2025 года и совместно с Российским военно-историческим обществом наградил участников проектов.

Фото предоставил Фонд социального развития "Надежда"

В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
