Я нашел ошибку
Главные новости:
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации

115
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Уже 32 года Основной Закон служит фундаментом политической, экономической и правовой системы нашей страны.

Высшим национальным приоритетом, определенным Президентом В.В. Путиным, является сбережение российского народа. Этот приоритет подкрепляется положениями обновленной в 2020 году Конституции об обеспечении социальных гарантий, защите семьи, сохранении традиционных устоев.

Конституция подчеркивает необходимость чтить память защитников Отечества, отстаивать историческую правду, национальные интересы страны, не допускать вмешательства во внутренние дела государства. Именно эти задачи решают наши герои, участники специальной военной операции. Проявляя стойкость и мужество, они самоотверженно защищают Родину и ценности, которые веками скрепляют наш народ.

Не сомневаюсь, что твердое следование букве и духу Конституции, совместная деятельность органов власти и общественных институтов и в дальнейшем будут способствовать укреплению России, развитию и процветанию Самарской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

 

      Губернатор Самарской области                  

                                                  В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025, 20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников. Политика
372
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025, 16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.  Политика
412
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025, 18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030». Политика
707
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
111
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
377
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
416
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
712
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
594
Весь список