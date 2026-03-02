В Самаре на оперативном совещании облправительства обсудили итоги и перспективы капремонта многоквартирных домов

В понедельник, 2 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Одним из вопросов повестки стала реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2025 году, а также планы на текущий год.

В ходе совещания глава региона отметил, что вопросы капремонта многоквартирных домов остаются в числе наиболее актуальных для жителей: в мессенджер MAX и в систему «Инцидент Менеджмент» поступает значительное количество обращений.

Вячеслав Федорищев напомнил, что специально для решения данной задачи в 2013 году был создан региональный Фонд капитального ремонта, однако с его руководством неоднократно возникали проблемы, а результаты ремонтов признавались жителями неудовлетворительными.

«Сегодня наша цель – не просто нормализовать работу Фонда, а сделать ее максимально стабильной и эффективной в интересах наших граждан», – подчеркнул губернатор.

Об исполнении программы доложил врио министра энергетики и жилищно—коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. В региональную программу включено более 17 тыс. многоквартирных домов в 10 городских округах и 27 муниципальных районах. За счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из поступающих от населения взносов, в 2025 году выполнены работы по капитальному ремонту в 1257 МКД на сумму 6,5 млрд рублей. В числе выполненных работ – ремонт внутридомовых инженерных систем, кровель, фасадов, фундаментов. В 7 многоквартирных домах заменено лифтовое оборудование.

«По количеству выполненных в 2025 году работ Самарская область заняла первое место в ПФО», – уточнил врио министра.

За весь период реализации программы с 2014 года капитальный ремонт проведен в 7 697 домах.

Плановый показатель на 2026 год – 2402 дома, в числе которых 1335 – обязательства прошлых лет. По информации главы ведомства, в настоящее время Фонд капитального ремонта активно проводит конкурсные процедуры для определения подрядных организаций, уже заключены договоры подряда по 826 домам, в 10 из них работы уже выполнены.

В ходе доклада врио министра акцентировал внимание на домах, являющихся объектами культурного наследия. В региональную программу включено 347 таких МКД, из которых отремонтировано 258. Как заверил Виталий Брижань, данная работа будет усилена.

Отдельно обсуждался вопрос тарифов на капитальный ремонт. Как сообщил Виталий Брижань, Самарская область находится на 12 месте в Приволжском федеральном округе и на 76 месте в целом по стране по средней величине взноса. При этом регион занимает 10 место в России и на 3 месте в округе по количеству многоквартирных домов в программе.

«Учитывая рост цен на строительные материалы и необходимость наращивания темпов по количеству домов реализации региональной программы, решение по повышению на 2026 год минимального взноса – это необходимая мера», – отметил глава ведомства.

В ходе совещания было отмечено, что в текущем году бюджетом Самарской области запланирована государственная поддержка на реализацию мероприятий по капремонту многоквартирных домов по разным видам затрат в размере свыше 3,3 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей направят на замену лифтового оборудования.

Как отметил врио министра, важно повышать и качество проводимого капитального ремонта, поэтому впервые планируется на конкурсной основе заключать договоры со сторонними подрядными организациями на проведение строительного контроля.

Особое внимание глава региона уделил проблеме замены лифтов.

Виталий Брижань доложил: до 2030 года планируется заменить все лифты со сроком использования 25 лет и более. «Это в Самарской области – более 7300 лифтов. Большая часть из них, порядка 4700 лифтов, находятся в домах с непосредственным управлением граждан. Около 2600 – в ведении Фонда капремонта», – пояснил он.

«Необходимо программу эффективно завершить, – поручил Вячеслав Федорищев. – Напоминаю, что есть возможность для локализации тех или иных видов лифтовой продукции на территории субъекта при наличии больших заказов».

Глава региона также поручил первому заместителю губернатора Самарской области – председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову подготовить комплекс мероприятий, направленных на решение до 2030 года проблемы с домами, требующими региональной поддержки.

В свою очередь Виталий Шабалатов доложил, что работа ведется во взаимодействии с органами прокуратуры. По его словам, несмотря на то, что ситуация остается сложной, на текущий год поставлены амбициозные задачи по объемам.

«Несмотря на то, что в этом году бюджет у нас социальной направленности, боремся за каждое поступление. Здесь мы средства предусмотрели в полном объеме. Необходимо их очень качественно превратить в хорошо выполненные работы. Принципы управления менять, чтобы наши жители видели из года в год улучшение ситуации», – резюмировал губернатор, поручив Виталию Шабалатову держать вопрос на контроле.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области