Главные новости:
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
Ночью 28 февраля  и до утра 1 марта местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.
Всю ночь до утра в регионе будет ветренно
В Самаре завершился чемпионат по гиревому спорту, организованный региональным отделением общества "Динамо" для представителей правоохранительных органов и силовых структур.
Команда ГУ МЧС СО заняла 1 место на областном чемпионате по гиревому спорту
Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
Самарские туристы попали под ракетный удар ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО

В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО

Провожаем зиму и встречаем весну: в Самаре 28 февраля стартовал очередной фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Множество самарцев всех возрастов собрались на уже ставший традиционным праздник. Оригинальные представления, фантастические персонажи, веселое шествие, музыка, клоуны, актеры на ходулях - все это вместил в себя первый день фестиваля, и второй обещает быть не менее интересным. 

Фестиваль проходит в торговом центре "Гудок" на улице Красноармейской, дом 131.

45 коллективов из шести регионов страны, актеры и музыканты, ярмарка и творческие мастерские - на праздник ждут самарцев от шести лет.

Фестиваль впервые прошёл в 2011 году. Идейным вдохновителем и действующим организатором стал одноимённый самарский уличный театр.

Завтра, 1 марта, фестиваль продолжит радовать горожан. Программу можно посмотреть здесь. А пока приглашаем окунуться в атмосферу уличных представлений вместе с фотографом НИА Самара.

Фото Дильдиной Светланы.

6+

Теги: В центре внимания Фоторепортажи

В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026, 11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
Сегодня программа будет очень насыщенной. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
Общество
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025, 10:26
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
Гости получили возможность встретиться друг с другом в танцевальном зале, приняв образы любимых книжных персонажей.
Культура
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
22 ноября 2025, 20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
Завтра, 23 ноября, все желающие также могут пообщаться с питомцами приютов и забрать домой приглянувшегося котика или собаку.
Общество
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
