В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО

Провожаем зиму и встречаем весну: в Самаре 28 февраля стартовал очередной фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Множество самарцев всех возрастов собрались на уже ставший традиционным праздник. Оригинальные представления, фантастические персонажи, веселое шествие, музыка, клоуны, актеры на ходулях - все это вместил в себя первый день фестиваля, и второй обещает быть не менее интересным.

Фестиваль проходит в торговом центре "Гудок" на улице Красноармейской, дом 131.

45 коллективов из шести регионов страны, актеры и музыканты, ярмарка и творческие мастерские - на праздник ждут самарцев от шести лет.

Фестиваль впервые прошёл в 2011 году. Идейным вдохновителем и действующим организатором стал одноимённый самарский уличный театр.

Завтра, 1 марта, фестиваль продолжит радовать горожан. Программу можно посмотреть здесь. А пока приглашаем окунуться в атмосферу уличных представлений вместе с фотографом НИА Самара.

Фото Дильдиной Светланы.

6+