Самарские туристы попали под удар иранскими ракетами в Дубае
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.
205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом
В Госдуме нашли способ борьбы с завышенными ценами на такси
28 февраля в Ижевске состоялся матч женской Суперлиги чемпионата России по гандболу. 
Гандбольная «Лада»  победила команду «Университет» со счетом 36:23
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
28 февраля на участке дороги М -5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск ограничено движение.
Введено временное ограничение движения транспорта на участке федеральной трассы в Самарской области
В России планируют разрешить управление вездеходами без тракторных «прав»
130
28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.

В 1858 году Постников открыл около Самары первое в Российской империи кумысолечебное заведение. Он научно обосновал целебные свойства напитка, разработал методику лечения и ввел ее в медицинскую практику.

Увидеть, как выглядела первая кумысолечебница, и познакомиться с трудами ее основателя можно на выставке «Созидатели и обыватели» в нашей библиотеке.

История рядом – в Самарской областной библиотеке.

0+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

