205 лет назад родился Нестор Постников, который научил Россию лечиться кумысом

28 февраля 1821 года родился Нестор Васильевич Постников – врач, чье имя неразрывно связано с историей Самарского края и всей российской медицины.



В 1858 году Постников открыл около Самары первое в Российской империи кумысолечебное заведение. Он научно обосновал целебные свойства напитка, разработал методику лечения и ввел ее в медицинскую практику.



