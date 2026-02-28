Самарские туристы попали под ракетный удар ракетами в Дубае

Вечером 28 февраля Объединенные Арабские Эмираты подверглись ракетному обстрелу. В небе над Дубаем и Абу-Даби сработали системы противовоздушной обороны, зафиксированы взрывы и падение обломков. По данным Ассоциации туроператоров России, в зоне конфликта могут находиться около 50 тысяч российских туристов.

Корреспонденту samara.aif.ru удалось связаться с самарцем, который сейчас находится в Дубае. Он согласился поделиться информацией об обстановке.

«Обстановка плохая, прилетела ракета в здание. Все спускаются в паркинг для укрытия», — сообщил турист Артём Лос. Собеседник также прислал кадры ракетных прилётов.

По информации очевидцев, одна из ракет была сбита над искусственным островом Пальма Джумейра — элитным районом Дубая, где расположены пятизвездочные отели. Падение обломков произошло рядом с отелем Fairmont The Palm, после чего начался пожар.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что страна подверглась атаке баллистическими ракетами. Системы ПВО сбили большую часть ракет, однако обломки упали в жилых районах. В Абу-Даби зафиксирована гибель одного человека из стран Азии.

В Дубае началась эвакуация с пляжей, включая фешенебельные районы Джумейра и Ла-Мер. Сотрудники служб безопасности призвали туристов покинуть береговую линию и проследовать в безопасные зоны.

Воздушное пространство над ОАЭ временно закрыто, многие рейсы задержаны или отменены. Часть туристов, которые не смогли вылететь, размещены в отелях.



Генконсульство РФ в Дубае не получало информацию о жертвах или пострадавших среди россиян, сообщили ТАСС в дипмиссии.