В Самарской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность была объявлена в Самарской области 27 февраля днем. Об этом сообщили губернатор Вячеслав Федорищев и представители ГУ МЧС.

"По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Горожане сообщают, что слышали сирены в городе.