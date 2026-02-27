Врачи Самарского областного онкодиспансера приняли участие в мастер-классе

Ведущие российские хирурги выполняли операционные вмешательства по поводу патологий желудочно-кишечного тракта в формате онлайн-трансляции. Мероприятие объединило специалистов из всех регионов - от Владивостока до Калининграда.

Для самарских онкологов участие в этом мастер-классе было особенно актуально. Злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости в регионе. Одним из наиболее часто выявляемых видов рака остается колоректальный рак: ежегодно диагностируется порядка 2000 новых случаев. Именно поэтому обмен опытом и живое обсуждение лечения таких пациентов выходят на первый план.

Заведующий онкологическим отделением (абдоминальная онкология №1), к.м.н. Сергей Фролов и команда хирургов отделения выполнили лапароскопическую правостороннюю гемиколэктомию.

Операция проводилась 70-летней пациентке, у которой в ходе диспансеризации было обнаружено злокачественное новообразование ободочной кишки. Проведение лапароскопической операции стало возможным благодаря своевременному выявлению в ходе скринингового обследования. В режиме реального времени за выполнением вмешательства наблюдали врачи диспансера и ординаторы кафедры онкологии СамГМУ.

Модераторами мастер-класса выступили заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического онкологического диспансера (Республика Башкортостан), к.м.н. Рустем Аюпов и заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62, к.м.н. Илья Черниковский.

«Такие мероприятия крайне важны для профессионального сообщества. Это не просто трансляция операций, а дискуссионная площадка, где специалисты могут поделиться практическим опытом с коллегами из разных уголков страны, обсудить сложные вопросы и сверить собственные подходы с мнениями ведущих экспертов отрасли. Живое общение рождает новые идеи и позволяет внедрять эффективные инструменты в клиническую практику, что напрямую влияет на качество помощи нашим пациентам», – отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, , заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, д.м.н., профессор Олег Каганов.

Образовательное мероприятие «Живая хирургия в гастроэнтерологии. От Тихого океана до Балтики» было приурочено к 52-й научной сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии на тему: «Научные достижения в клиническую практику».

Фото: минздрав СО