27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
2,2 млн рублей забрали полицейские и судебные приставы у правонарушителей региона
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 миллионов на реализацию своих проектов
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
САТОБ  на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Врачи Самарского областного онкодиспансера приняли участие в мастер-классе

203
Ведущие российские хирурги выполняли операционные вмешательства по поводу патологий ЖКТ в формате онлайн-трансляции. Мероприятие объединило специалистов из всех регионов - от Владивостока до Калининграда.

Ведущие российские хирурги выполняли операционные вмешательства по поводу патологий желудочно-кишечного тракта в формате онлайн-трансляции. Мероприятие объединило специалистов из всех регионов - от Владивостока до Калининграда.

Для самарских онкологов участие в этом мастер-классе было особенно актуально. Злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости в регионе. Одним из наиболее часто выявляемых видов рака остается колоректальный рак: ежегодно диагностируется порядка 2000 новых случаев. Именно поэтому обмен опытом и живое обсуждение лечения таких пациентов выходят на первый план.

Заведующий онкологическим отделением (абдоминальная онкология №1), к.м.н. Сергей Фролов и команда хирургов отделения выполнили лапароскопическую правостороннюю гемиколэктомию.

Операция проводилась 70-летней пациентке, у которой в ходе диспансеризации было обнаружено злокачественное новообразование ободочной кишки. Проведение лапароскопической операции стало возможным благодаря своевременному выявлению в ходе скринингового обследования. В режиме реального времени за выполнением вмешательства наблюдали врачи диспансера и ординаторы кафедры онкологии СамГМУ.

Модераторами мастер-класса выступили заместитель главного врача по медицинской части Республиканского клинического онкологического диспансера (Республика Башкортостан), к.м.н. Рустем Аюпов и заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62, к.м.н. Илья Черниковский.

«Такие мероприятия крайне важны для профессионального сообщества. Это не просто трансляция операций, а дискуссионная площадка, где специалисты могут поделиться практическим опытом с коллегами из разных уголков страны, обсудить сложные вопросы и сверить собственные подходы с мнениями ведущих экспертов отрасли. Живое общение рождает новые идеи и позволяет внедрять эффективные инструменты в клиническую практику, что напрямую влияет на качество помощи нашим пациентам», – отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, , заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, д.м.н., профессор Олег Каганов.

Образовательное мероприятие «Живая хирургия в гастроэнтерологии. От Тихого океана до Балтики» было приурочено к 52-й научной сессии ЦНИИ Гастроэнтерологии на тему: «Научные достижения в клиническую практику».

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

