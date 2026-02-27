Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.12
0.65
EUR 91.03
0.71
Молодёжи региона открыты новые возможности в творческих индустриях: стартует регистрация на летние школы «Таврида.АРТ»

117
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Программы пройдут с июня по сентябрь 2026 года и объединят молодёжь со всех регионов России, включая Самарскую область. Участие бесплатное, а заявки уже сейчас принимаются на официальном сайте проекта.  
Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и поддерживается федеральной программой «Таврида.АРТ», одной из крупнейших образовательных платформ для молодых творцов страны.  
Летние школы — это семидневные программы культурно-просветительского формата, где эксперты делятся знаниями и опытом с молодыми творцами, а участники на практике осваивают навыки, необходимые им для творческого и профессионального роста, а также совместно создают новые проекты. Каждая летняя школа включает несколько арт-школ по разным направлениям.

«Каждый сезон летних школ Академии «Меганом» мы не просто обновляем программу, а стараемся отвечать на реальные запросы творческих индустрий и создавать возможности для молодых людей нашей страны. Мы берём во внимание и тот факт, что современная культура очень многогранна: в ней, с одной стороны, ярко проявляется интерес к традициям и классическим подходам, а с другой — очевиден поиск новых форм и инструментов для самовыражения. Концепция наших летних школ, как и всего проекта «Таврида.АРТ», в том, чтобы все эти тренды объединять на одной площадке, создавая почву для взаимоопыления и взаимообогащения представителей самых разных направлений. Так, в 2026 году в программе летних школ наряду с музыкой, театром и дизайном появляется искусственный интеллект и игровая индустрия, а рядом с модой и созданием комиксов — казачье искусство и волонтёрство в культуре. Планируем удивлять и вновь создавать возможности для творческих, талантливых молодых людей», — рассказала генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева. 

В 2026 году летние школы охватят широкий спектр направлений в творческих индустриях и сфере культуры. Традиционно в рамках сезона пройдут арт-школы для представителей литературного, музыкального, дизайнерского, хореографического и кинематографического видов искусства. Ещё одно популярное направление в этом сезоне получит новое прочтение: театральная индустрия будет представлена отдельной летней школой, посвящённой юбилейной дате 2026 года — 150-летию Союза театральных деятелей.
Особое место в образовательной программе займут лекции проекта «Культура суверенной России» — они расскажут участникам о мерах государственной поддержки, перспективах творческого развития и о том, как молодые авторы могут взаимодействовать с профессиональной арт-экосистемой.  
Для молодёжи Самарской области участие в таком проекте — это шанс не только расширить профессиональные компетенции, но и стать заметной частью отечественного арт-сообщества. Среди тех, кто уже прошёл путь в творческих индустриях, — самарская активистка Виктория Коровкина. Её история особенно вдохновляет: после участия в федеральных творческих проектах она стала частью команды, работавшей над новым брендбуком федерального агентства Росмолодёжь.
«Для меня участие в образовательных проектах «Тавриды» стало поворотным моментом. Я познакомилась с практиками, которые раньше казались недосягаемыми, смогла заявить о себе на федеральном уровне и принять участие в создании брендбука для Росмолодёжь — это был уникальный опыт сотрудничества с профессионалами из разных регионов. Проекты вроде летних школ не только расширяют кругозор, они помогают молодым людям поверить в свои силы и найти своё место в индустриях креатива».
Участники, прошедшие конкурсный отбор, получают бесплатный трансфер, питание и проживание, а также возможность представить свои методы и работы, получить менторскую поддержку и наладить профессиональные связи.  
Чтобы присоединиться к летним школам Академии творческих индустрий «Меганом» и получить шанс развивать свой талант в области искусства, дизайна, цифровых медиа и других направлений, молодым людям нужно подать заявку на сайте арт-кластера «Таврида»: https://clck.ru/3S3v8n .

 

Фото: пресс-служба «Таврида.АРТ»

