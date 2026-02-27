Я нашел ошибку
Главные новости:
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара
В Тольятти опережающим темпом  продолжается капремонт Обводного шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Тольятти, опережая график,  идёт капремонт Обводного шоссе
Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам.
К Вячеславу Федорищеву обратилась мать участника СВО, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
  Персональные данные
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов

60
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов

В самарском аэропорту Курумоч задерживаются 11 рейсов на прилет и 13 на вылет, также 1 рейс отменен за время действия ограничений на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"За период ограничений были задержаны 11 рейсов на прилет, 13 на вылет, 1 рейс отменен", - сказано в сообщении.

Аэропорт возобновил обслуживание пассажиров после отмены временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Проводится регистрация пассажиров и подготовка самолетов к вылету.

Росавиация в 12:48 мск ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Курумоче для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в 14:54 мск, пишет ТАСС. 

