В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов

В самарском аэропорту Курумоч задерживаются 11 рейсов на прилет и 13 на вылет, также 1 рейс отменен за время действия ограничений на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"За период ограничений были задержаны 11 рейсов на прилет, 13 на вылет, 1 рейс отменен", - сказано в сообщении.

Аэропорт возобновил обслуживание пассажиров после отмены временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Проводится регистрация пассажиров и подготовка самолетов к вылету.

Росавиация в 12:48 мск ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Курумоче для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты в 14:54 мск, пишет ТАСС.