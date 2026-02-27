В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара

В исправительной колонии №15 организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело». Обучение проводится на базе учреждения с привлечением квалифицированных преподавателей.
Программа курсов включает в себя:
- теоретическое изучение основ кулинарии, санитарных норм и правил организации питания;
- практическую отработку навыков приготовления блюд различной сложности;
- ознакомление с современными технологиями пищевого производства.
По итогам обучения осуждённым, успешно прошедшим аттестацию, будут выданы документы о присвоении квалификации.
