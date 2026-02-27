Я нашел ошибку
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В аэропорту Самары задержаны прилет и вылет 24 рейсов
В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара
В Тольятти опережающим темпом  продолжается капремонт Обводного шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Тольятти, опережая график,  идёт капремонт Обводного шоссе
Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам.
К Вячеславу Федорищеву обратилась мать участника СВО, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
В Кинельском районе ночью огнеборцы ликвидировали пожар в селе Бузаевка
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
В ИК-15 УФСИН СО прошел открытый урок по обучению осуждённых на профессию повара

В ИК №15 УФСИН СО организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело».

В исправительной колонии №15 организован урок подготовки осуждённых по направлению «Поварское дело». Обучение проводится на базе учреждения с привлечением квалифицированных преподавателей.
Программа курсов включает в себя:
- теоретическое изучение основ кулинарии, санитарных норм и правил организации питания;
- практическую отработку навыков приготовления блюд различной сложности;
- ознакомление с современными технологиями пищевого производства.
По итогам обучения осуждённым, успешно прошедшим аттестацию, будут выданы документы о присвоении квалификации.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам.
27 февраля 2026, 17:10
К Вячеславу Федорищеву обратилась мать участника СВО, руководитель волонтерской организации «Мать солдата» Юлия Гладышева
Глава региона поручил врио минсельхоза СО Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию «Мать солдата» необходимым промышленным... Политика
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
27 февраля 2026, 16:58
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С. Экология
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
27 февраля 2026, 16:45
Более 2,8 тысяч вакансий в Самаре предложено на ярмарке для участников СВО 
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского... Общество
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
