Я нашел ошибку
Главные новости:
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
В самарской кирхе выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев
В самарской кирхе выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев
Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Более 2,8 тысяч вакансий будет предложено участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
Более 2,8 тысяч вакансий будет предложено участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском патриотическом конкурсе
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском патриотическом конкурсе
Самарские и китайские исследователи разработали эффективную систему управления спутниками с помощью тросов
Самарские и китайские исследователи разработали эффективную систему управления спутниками с помощью тросов
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»

155
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»

Вечером 27 февраля в «Открытом пространстве» на втором этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки монотипий самарской художницы Виктории Зубковой «Биоритмы».

Главным импульсом, побуждающим к жизни душу, является стремление к счастью, к достижению ощущения гармонии между бытием и сознанием. Дух и тело неделимы, по крайней мере, до тех пор, пока человек существует по эту сторону порога, пролегающего между жизнью и смертью, а главную роль в процессе достижения идеального баланса между духовным и телесным играют биоритмы, связывающие человека с природой, внутреннее с внешним, временное с вечным.

Именно поиску такого баланса посвятила своё творчество Виктория Зубкова – разносторонний художник и талантливый педагог, открытый каждому проявлению прекрасного. Поэтому выставка её графических работ так и называется – «Биоритмы».

Искусство Виктории Зубковой сродни молитве. Оно призвано нести оздоровление духу через неустанный труд преодоления внутренних барьеров, мешающих синхронизации биоритмов индивидуума с животворным пульсом вселенной. Не случайно для выражения своих идей художница использует технику монотипии – оттисков изображения: в этом проявляется её доверие к миру, готовность вступить с ним в диалог на равных, надежда на то, что случайность способна быть счастливой, если творчеством правят доверие к провидению и любовь к жизни.    

Виктория Юрьевна – не только художник, чьи работы регулярно экспонируются как в Самаре, так и за её пределами, но и педагог Детской школы №8 «Радуга» им. А.Я. Басс. Её ученики не раз занимали призовые места на конкурсах «Жигулёвская палитра», «На своей земле» и многих других. Художница преподавала в колледже города Ченнай – столицы индийского штата Тамилнад. Виктория Зубкова является победителем Международного пленэра Союза педагогов-художников.

Работы Виктории Зубковой находятся в частных собраниях коллекционеров из Ниццы, Гренобля, Тель-Авива, Ченная, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.  

О новых культурных событиях в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

Вход на выставку свободный.

27 февраля (пятница) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Открытое пространство».

12+

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
26 февраля 2026, 11:36
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Все посетители смогут поздравить Нуар с днём рождения и услышать интересный рассказ о семье ягуаров. Общество
121
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
26 февраля 2026, 11:12
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Галерея озарится весенним светом, даруемым произведениями ХХ века, которые прозвучат в исполнении двух прекрасных фей академической музыки – Надежды... Культура
145
С апреля по ноябрь 2026 года акция «Вода России» охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора.
25 февраля 2026, 23:25
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
С апреля по ноябрь 2026 года акция «Вода России» охватит 37 районов и городов региона, где пройдут мероприятия по уборке берегов рек и озёр от мусора. Экология
549
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
155
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
681
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
445
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
370
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
366
Весь список