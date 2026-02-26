В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»

Вечером 27 февраля в «Открытом пространстве» на втором этаже Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки монотипий самарской художницы Виктории Зубковой «Биоритмы».

Главным импульсом, побуждающим к жизни душу, является стремление к счастью, к достижению ощущения гармонии между бытием и сознанием. Дух и тело неделимы, по крайней мере, до тех пор, пока человек существует по эту сторону порога, пролегающего между жизнью и смертью, а главную роль в процессе достижения идеального баланса между духовным и телесным играют биоритмы, связывающие человека с природой, внутреннее с внешним, временное с вечным.

Именно поиску такого баланса посвятила своё творчество Виктория Зубкова – разносторонний художник и талантливый педагог, открытый каждому проявлению прекрасного. Поэтому выставка её графических работ так и называется – «Биоритмы».

Искусство Виктории Зубковой сродни молитве. Оно призвано нести оздоровление духу через неустанный труд преодоления внутренних барьеров, мешающих синхронизации биоритмов индивидуума с животворным пульсом вселенной. Не случайно для выражения своих идей художница использует технику монотипии – оттисков изображения: в этом проявляется её доверие к миру, готовность вступить с ним в диалог на равных, надежда на то, что случайность способна быть счастливой, если творчеством правят доверие к провидению и любовь к жизни.

Виктория Юрьевна – не только художник, чьи работы регулярно экспонируются как в Самаре, так и за её пределами, но и педагог Детской школы №8 «Радуга» им. А.Я. Басс. Её ученики не раз занимали призовые места на конкурсах «Жигулёвская палитра», «На своей земле» и многих других. Художница преподавала в колледже города Ченнай – столицы индийского штата Тамилнад. Виктория Зубкова является победителем Международного пленэра Союза педагогов-художников.

Работы Виктории Зубковой находятся в частных собраниях коллекционеров из Ниццы, Гренобля, Тель-Авива, Ченная, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

Вход на выставку свободный.

27 февраля (пятница) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Открытое пространство».

12+