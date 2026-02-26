Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова

Известная по роли Снежной королевы актриса театра и кино Наталья Климова ушла из жизни 25 февраля в возрасте 87 лет, сообщил ТАСС друг семьи.

"Натальи не стало вчера, последнее время она сильно болела и почти не ходила. Возраст, все-таки", - сказал собеседник агентства.

Последние годы актриса вместе с Владимиром Заманским жила в Муроме.

Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свой творческий путь начала в стенах Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году. После чего она играла в театре "Современник". Широкую известность актрисе принесла роль Зои Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина", а также роль Снежной королевы в экранизации сказки.