Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
В самарской кирхе выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев
Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Более 2,8 тысяч вакансий будет предложено участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском патриотическом конкурсе
Самарские и китайские исследователи разработали эффективную систему управления спутниками с помощью тросов
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова

Известная по роли Снежной королевы актриса театра и кино Наталья Климова ушла из жизни 25 февраля в возрасте 87 лет, сообщил ТАСС друг семьи.

"Натальи не стало вчера, последнее время она сильно болела и почти не ходила. Возраст, все-таки", - сказал собеседник агентства.

Последние годы актриса вместе с Владимиром Заманским жила в Муроме.

Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свой творческий путь начала в стенах Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году. После чего она играла в театре "Современник". Широкую известность актрисе принесла роль Зои Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина", а также роль Снежной королевы в экранизации сказки.

