Главные новости:
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года

197
Министерство транспорта Самарской области подписало приказ о введении временных ограничений движения транспортных средств в 2026 году. Мера направлена на сохранность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и обеспечение безопасности дорожного движения в периоды неблагоприятных природно-климатических условий.

Весной ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля. Они распространяются на транспортные средства с нагрузкой более 7 тонн на ось. В летний период — с 20 мая по 31 августа — ограничения вводятся для тяжеловесных транспортных средств при среднесуточной температуре воздуха свыше +32 °C. Движение в жаркую погоду разрешается в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Действие приказа не распространяется на ряд социально значимых перевозок. В их числе — пассажирские автобусы, перевозка продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также транспорт экстренных и правоохранительных служб.

Кроме того, из-под ограничений выведены отдельные участки региональных трасс. Это участки дороги Самара — Бугуруслан в Волжском районе и городском округе Кинель, Красноглинского шоссе в Самаре, обхода села Красный Яр в Красноярском районе. Также ограничения не распространяются на всю протяженность автомобильной дороги «Обход города Тольятти с мостовым переходом через Волгу».

«Временные ограничения — необходимая мера, которая позволяет сохранить дороги в период, когда они наиболее уязвимы. Весной из-за таяния снега и переувлажнения грунта дорожное полотно подвержено разрушениям, летом в жаркую погоду асфальт размягчается. Чтобы избежать повреждений, мы вводим ограничения для грузового транпорта. С учетом значимости бесперебойных грузоперевозок для жителей и экономики, предусмотрен максимально широкий перечень исключений — для социально значимых грузов, пассажирских автобусов и экстренных служб», — подчеркнул врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Для информирования водителей на дорогах установят временные знаки, обозначающие зоны действия ограничений.

 

Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026, 13:50
Поскольку 8 марта приходится на выходной день, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено раньше — 6 числа. Общество
232
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026, 13:34
В рамках поддержки региональных предпринимателей ежегодно ОАО «РЖД» на предприятиях Самарской области закупает продукции на сумму превышающую 11,9 млрд... Транспорт
180
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026, 09:43
В итоге календарь марта 2026 года для стандартного графика работы включает 21 рабочий день (168 часов) и 10 выходных, один из которых — праздничный. Общество
209
