В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года

Министерство транспорта Самарской области подписало приказ о введении временных ограничений движения транспортных средств в 2026 году. Мера направлена на сохранность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и обеспечение безопасности дорожного движения в периоды неблагоприятных природно-климатических условий.

Весной ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля. Они распространяются на транспортные средства с нагрузкой более 7 тонн на ось. В летний период — с 20 мая по 31 августа — ограничения вводятся для тяжеловесных транспортных средств при среднесуточной температуре воздуха свыше +32 °C. Движение в жаркую погоду разрешается в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Действие приказа не распространяется на ряд социально значимых перевозок. В их числе — пассажирские автобусы, перевозка продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также транспорт экстренных и правоохранительных служб.

Кроме того, из-под ограничений выведены отдельные участки региональных трасс. Это участки дороги Самара — Бугуруслан в Волжском районе и городском округе Кинель, Красноглинского шоссе в Самаре, обхода села Красный Яр в Красноярском районе. Также ограничения не распространяются на всю протяженность автомобильной дороги «Обход города Тольятти с мостовым переходом через Волгу».

«Временные ограничения — необходимая мера, которая позволяет сохранить дороги в период, когда они наиболее уязвимы. Весной из-за таяния снега и переувлажнения грунта дорожное полотно подвержено разрушениям, летом в жаркую погоду асфальт размягчается. Чтобы избежать повреждений, мы вводим ограничения для грузового транпорта. С учетом значимости бесперебойных грузоперевозок для жителей и экономики, предусмотрен максимально широкий перечень исключений — для социально значимых грузов, пассажирских автобусов и экстренных служб», — подчеркнул врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Для информирования водителей на дорогах установят временные знаки, обозначающие зоны действия ограничений.