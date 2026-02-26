Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора

Накануне Всемирного дня НКО, который отмечается 27 февраля, глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора – получателями субсидий от администрации города, грантов от Фонда Президентских грантов и Министерства экономического развития Самарской области, участниками Школы грантовых проектов.

С руководителями организаций глава города обсудил расширенные меры поддержки, которые будут действовать с 2026 года.

Более 76 млн рублей составит общая сумма субсидий, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, и 25 млн рублей – фонд нового конкурса для социально ориентированных НКО.

Размер одного гранта, на который смогут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации в 2026 году, составляет до 1 млн рублей. Сам конкурс будет объявлен в марте. Всего же финансовую поддержку через субсидии и гранты планируется оказать 120 некоммерческим организациям.

Фото: пресс-служба администрации Самары