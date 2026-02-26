Я нашел ошибку
Главные новости:
Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области.
Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.
Маме бойца СВО из Самарской области выплатили компенсацию на газификацию дома
Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 году. Она ведет прием в Красноярской центральной районной больнице.
Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».
Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды

129
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».

25 февраля в рамках заседания антинаркотической комиссии глава города Самары Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков». В творческом состязании, организованном Детской художественной школой им. Г.Е. Зингера при поддержке Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции, а также Департамента культуры и молодёжной политики, приняли участие 299 человек. Жюри определило 9 лучших художников. Также благодарности получили преподаватели, подготовившие лауреатов.

«Каждый из ребят через творчество выразил очень важную мысль: выбор в пользу здоровья, спорта и яркой жизни. Их работы напоминают всем нам о том, как важно беречь себя и свое будущее. О том, как важно иногда отказываться от гаджетов и проводить время со своими близкими, заниматься спортом. Поздравляю победителей конкурса и спасибо педагогам и родителям, которые поддерживают их добрые начинания!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Победителями конкурса стали Диана Шарипова, Мария Беркутова, Валерия Лапина, Егор Тоболкин, Дарья Никитина, Ксения Зернова, Виктория Богданова, Яна Аргуткина и Анастасия Аверьянова. В своих работах они изобразили семейные портреты, детей и молодежь, ведущих здоровый образ жизни, а также образно представили зависимость от гаджетов.

Кроме того, почетной грамотой «За многолетний безупречный труд на благо города Самары» в рамках заседания антинаркотической комиссии отмечен командир Добровольной народной дружины (ДНД) города Самары Иван Андрианов. Дружина оказывает содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка и принимает активное участие в профилактике правонарушений.

Конкурс «Дети Самары за жизнь без наркотиков» проводится ежегодно в рамках муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
26 февраля 2026, 16:28
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С. Экология
49
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
26 февраля 2026, 15:59
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители... Здравоохранение
120
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
26 февраля 2026, 15:49
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и... Общество
106
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
318
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
232
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
227
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
224
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
752
Весь список