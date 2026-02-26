В КТ «Художественный» премьеру фильма «6-6=2»представит музыкант, продюсер, режиссёр, актёр Александр Кисель

27 февраля в 19.00 в кинотеатре «Художественный» премьеру фильма «6-6=2» (18+) представит музыкант, продюсер, режиссёр, актёр Александр Кисель – лидер группы #Kisel.



В программе: премьера авторского фильма, а также обмен впечатлениями в формате диалога с гостями.



«Дух бунтаря с душой романтика» - так характеризует своё творчество сам Александр Кисель. Его профессиональное портфолио впечатляет: актёр, музыкант, продюсер, кинорежиссер… В творческом багаже Александра — масштабные и рентабельные бизнес-проекты, успешные социальные инициативы, популярная музыкальная группа, книги, фильмы.



Профессиональную музыкальную карьеру Александр Кисель начал в возрасте 18-ти лет, он был фронтменом, автором песен и вокалистом в своей группе «Легенда». В возрасте 20-ти лет стал бас-гитаристом и бэк-вокалистом, а также постановщиком шоу-программы – в группе «Corvus» (Москва). Начиная с 2007 года, Александр занялся продюсерской деятельностью, организовал ряд крупнейших фестивалей.



Александр Кисель — генеральный продюсер музыкального мотофестиваля «Мото — Малоярославец» с 2009-2017 г.г., генеральный продюсер Фестиваля «Крым Фест», генеральный продюсер «Hard Rock Fest» 2015 г., продюсер Фестиваля «На шестой передаче» (с 2007 по 2009 год). В 2012 году в честь празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года провел грандиозный пробег от Москвы до Парижа.



Авторский музыкальный проект в стиле поп-рок #Kisel, созданный в 2019 году, стал возвращением Александра на музыкальную сцену. Миссия группы: «Только любовь спасёт мир!». В репертуаре группы #Kisel динамика и драйв рок-музыки гармонично и органично сочетается с неиссякаемой энергией свободы, лирикой, романтикой, вечными истинами и незыблемыми морально-нравственными ценностями.



Ещё один важный вектор деятельности Александра — кинематограф. В качестве актёра он принимал участие в фильмах «Байкер», «Метро», «Охота», сериалах «Гламур», «Бумеранг», «Новая жизнь сыщика Гурова», «Балабол-2». Является режиссёром фильма «Район XX», который демонстрировался в программах престижных кинофестивалей.



В своём новом проекте «6+6=2» Александр Кисель выполнял сразу несколько функций: помимо режиссёра, он был композитором, монтажёром и даже художником-постановщиком. По словам Александра, самое сложное было — держать фокус внимания на множестве задач одновременно, расходуя огромное количество сил и ресурсов. «Конечно, гораздо легче сосредоточиться исключительно на одной роли, скажем, режиссёра. – отметил он в интервью, - Однако для меня принципиален именно такой подход: создание абсолютно независимого продукта, позволяющего выразить собственную точку зрения, оставаться в определённом жанровом ключе и при этом сохранить коммерческие перспективы картины… Зрители устали от одних и тех же лиц и хотят видеть новую энергию».



Не упустите возможность пойти на встречу, особенно если восхищаетесь творчеством и талантом нашего гостя. Очень интересно посмотреть премьеру фильма «6+6=2» и услышать истории прямо из первых уст. Это отличная возможность познакомиться ближе с таким талантливым человеком и узнать много нового о мире музыки и кино.

Фото: минкульт СО