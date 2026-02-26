Я нашел ошибку
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
В КТ «Художественный» премьеру фильма «6-6=2»представит музыкант, продюсер, режиссёр, актёр Александр Кисель

170
27 февраля в 19.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера фильма «6-6=2».

27 февраля в 19.00 в кинотеатре «Художественный» премьеру фильма «6-6=2» (18+) представит музыкант, продюсер, режиссёр, актёр Александр Кисель – лидер группы #Kisel.

В программе: премьера авторского фильма, а также обмен впечатлениями в формате диалога с гостями.

«Дух бунтаря с душой романтика» - так характеризует своё творчество сам Александр Кисель. Его профессиональное портфолио впечатляет: актёр, музыкант, продюсер, кинорежиссер… В творческом багаже Александра — масштабные и рентабельные бизнес-проекты, успешные социальные инициативы, популярная музыкальная группа, книги, фильмы.

Профессиональную музыкальную карьеру Александр Кисель начал в возрасте 18-ти лет, он был фронтменом, автором песен и вокалистом в своей группе «Легенда». В возрасте 20-ти лет стал бас-гитаристом и бэк-вокалистом, а также постановщиком шоу-программы – в группе «Corvus» (Москва). Начиная с 2007 года, Александр занялся продюсерской деятельностью, организовал ряд крупнейших фестивалей.

Александр Кисель — генеральный продюсер музыкального мотофестиваля «Мото — Малоярославец» с 2009-2017 г.г., генеральный продюсер Фестиваля «Крым Фест», генеральный продюсер «Hard Rock Fest» 2015 г., продюсер Фестиваля «На шестой передаче» (с 2007 по 2009 год). В 2012 году в честь празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года провел грандиозный пробег от Москвы до Парижа.

Авторский музыкальный проект в стиле поп-рок #Kisel, созданный в 2019 году, стал возвращением Александра на музыкальную сцену. Миссия группы: «Только любовь спасёт мир!». В репертуаре группы #Kisel динамика и драйв рок-музыки гармонично и органично сочетается с неиссякаемой энергией свободы, лирикой, романтикой, вечными истинами и незыблемыми морально-нравственными ценностями.

Ещё один важный вектор деятельности Александра — кинематограф. В качестве актёра он принимал участие в фильмах «Байкер», «Метро», «Охота», сериалах «Гламур», «Бумеранг», «Новая жизнь сыщика Гурова», «Балабол-2». Является режиссёром фильма «Район XX», который демонстрировался в программах престижных кинофестивалей.

В своём новом проекте «6+6=2» Александр Кисель выполнял сразу несколько функций: помимо режиссёра, он был композитором, монтажёром и даже художником-постановщиком. По словам Александра, самое сложное было — держать фокус внимания на множестве задач одновременно, расходуя огромное количество сил и ресурсов. «Конечно, гораздо легче сосредоточиться исключительно на одной роли, скажем, режиссёра. – отметил он в интервью, - Однако для меня принципиален именно такой подход: создание абсолютно независимого продукта, позволяющего выразить собственную точку зрения, оставаться в определённом жанровом ключе и при этом сохранить коммерческие перспективы картины… Зрители устали от одних и тех же лиц и хотят видеть новую энергию».

Не упустите возможность пойти на встречу, особенно если восхищаетесь творчеством и талантом нашего гостя. Очень интересно посмотреть премьеру фильма «6+6=2» и услышать истории прямо из первых уст. Это отличная возможность познакомиться ближе с таким талантливым человеком и узнать много нового о мире музыки и кино.

 

Фото:  минкульт СО

