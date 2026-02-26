Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре

Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.

К главе региона обратилась многодетная мать Екатерина Серова по вопросу строительства тротуара вдоль Хрящевского шоссе в г. Тольятти в целях организации безопасности дорожного движения. Она рассказала губернатору, что жители поселка Северный до остановки общественного транспорта вынуждены идти по обочине одной из самых перегруженных автомагистралей.

Вячеслав Федорищев сообщил, что строительство тротуара обязательно будет выполнено: «Мы рассматривали этот вопрос на соответствующем комитете «Единой России» и приняли решение, что в этом году тротуар обязательно сделаем. К осени вопрос будет решен».

В настоящее время разработана конкурсная документация и передана в комитет по организации торгов Самарской области для размещения на сайте закупок для определения победителя торгов для заключения муниципального контракта в рамках выделенного бюджетного финансирования. Длина тротуара составит 1, 9 км, ширина 2 м. Общая стоимость контракта 30, 3 млн. рублей.

Еще один вопрос губернатору задала вдова участника специальной военной операции Зинаида Казанцева. Она сообщила об отсутствии освещения по Уральскому шоссе до п. Рубежный. Здесь необходимо провести линию искусственного освещения на участке общей протяженностью 5,5 км.

«Мы в этом году проблему решим. Порядка 63 миллионов уже выделили, в ближайший месяц будет разыгран контракт и появится подрядчик. И, как только погодные условия позволят, начнем работу», — сказал Вячеслав Федорищев.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявлен электронный аукцион на выбор подрядной организации. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы в срок до 1 июня этого года.

