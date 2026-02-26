Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре

202
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.
К главе региона обратилась многодетная мать Екатерина Серова по вопросу строительства тротуара вдоль Хрящевского шоссе в г. Тольятти в целях организации безопасности дорожного движения. Она рассказала губернатору, что жители поселка Северный до остановки общественного транспорта вынуждены идти по обочине одной из самых перегруженных автомагистралей.
Вячеслав Федорищев сообщил, что строительство тротуара обязательно будет выполнено: «Мы рассматривали этот вопрос на соответствующем комитете «Единой России» и приняли решение, что в этом году тротуар обязательно сделаем. К осени вопрос будет решен».
В настоящее время разработана конкурсная документация и передана в комитет по организации торгов Самарской области для размещения на сайте закупок для определения победителя торгов для заключения муниципального контракта в рамках выделенного бюджетного финансирования. Длина тротуара составит 1, 9 км, ширина 2 м. Общая стоимость контракта 30, 3 млн. рублей.
Еще один вопрос губернатору задала вдова участника специальной военной операции Зинаида Казанцева. Она сообщила об отсутствии освещения по Уральскому шоссе до п. Рубежный. Здесь необходимо провести линию искусственного освещения на участке общей протяженностью 5,5 км.
«Мы в этом году проблему решим. Порядка 63 миллионов уже выделили, в ближайший месяц будет разыгран контракт и появится подрядчик. И, как только погодные условия позволят, начнем работу», — сказал Вячеслав Федорищев.
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявлен электронный аукцион на выбор подрядной организации. Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы в срок до 1 июня этого года.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Новости по теме
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026, 22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной... Политика
765
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026, 21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали... Политика
503
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026, 15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
19 февраля 2026, 15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы... Политика
926
В центре внимания
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
197
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
430
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
277
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
278
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
246
Весь список