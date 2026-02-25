Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 26 февраля ночью -14, -16°С, днем -5, -7°С.
26 февраля в регионе без осадков, ночью местами до -21°С, днем до -9°С 
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали  обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
В преддверии Дня защитника Отечества на Самарской станции переливания крови состоялось торжественное вручение знаков «Почетный донор России».
75 жителей региона награждены званием Почетный донор России
25 февраля в Уфе прошел матч 27-го тура чемпионата России - Суперлиги по волейболу. 
«Нова» одержала победу над командой «Динамо-Урал» - 2:3
До 20:00 27 февраля участок улицы Магистральной в Самаре недоступен для проезда автотранспорта. ​​​​​​​Специалисты «РКС-Самара» приступили к работам 25 февраля.
Автобусы маршрутов №№ 27, 75 и 87 временно следуют по измененной схеме в Самаре
В Самарской области продолжается региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — ключевого события для системы среднего профессионального образования.
Чемпионат «Профессионалы» в Самарской области представляет новые компетенции и возможности для молодёжи.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве

145
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.

В ходе встречи обсудили уже достигнутые результаты взаимодействия и совместной работы, а также обозначили планы на будущее и основные направления сотрудничества.

В завершение встречи стороны подписали соглашение и дорожную карту. Документ предусматривает развитие институтов качества в регионе, диагностику бизнес-процессов, мониторинг качества важнейших для региона товаров, формирование сообщества осознанных потребителей, сертификацию продукции местных производителей и многое другое.

«Мы работаем с Роскачеством достаточно плотно. И сейчас в рамках соглашения детально прописали те мероприятия, которые позволят нашему бизнесу и, как следствие, всем жителям Самарской области чувствовать себя увереннее в качестве продуктов, которые здесь производятся», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Роскачество будет учитывать рекомендации региона по включению местных товаров в веерные исследования, оказывать поддержку при добровольной сертификации привлекать предприятия Самарской области к участию в Премии Правительства в области качества, а также участвовать в продвижении региональной продукции на отечественном и международном рынках.

Кроме того, Вячеслав Федорищев сообщил, что на базе центра «Мой бизнес» будут собраны не только те меры поддержки, которые уже есть в регионе, а еще и те, которые предоставляет Роскачество.

«Это очень важное дополнение, которое всем, кто приходит в центр «Мой бизнес», предпринимателям, даст возможность эффективнее реализовывать свою продукцию», — добавил Вячеслав Федорищев.

Также планируется взаимодействие и по остальным направлениям деятельности Роскачества: туризм (классификация и сертификация объектов туриндустрии, проведение исследований качества услуг туротрасли), День качества (взаимодействие по организации мероприятий, приуроченных к празднику, который отмечается по всей стране каждый второй четверг ноября), ХАССП (обучение специалистов организаций принципам и подходам к пищевой безопасности, а также сертификации организаций региона силами аккредитованного органа Роскачества на соблюдение принципов и стандартов пищевой безопасности) и многим другим.

«Наше соглашение с Самарской областью выводит взаимодействие на уровень системной работы по формированию в регионе современной культуры качества. Речь не просто о проверке товаров — мы создаем среду, где качество становится драйвером экономического роста. Бизнес получает доступ к инструментам объективной оценки и механизмам повышения эффективности через диагностику по модели Премии Правительства в области качества, а жители региона — гарантию того, что продукция на прилавках действительно соответствует высоким стандартам. Самарская область обладает мощным производственным потенциалом, и наша задача сделать так, чтобы местные товары, подтвердившие свое качество, были узнаваемы и востребованы не только в своем регионе, но и на всей территории страны», — сказал Максим Протасов.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Весь список