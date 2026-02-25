В регионе снизили тарифы на обслуживание газового оборудования

Ресурсоснабжающая компания сделает перерасчет потребителям, которые с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года оплачивали обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Об этом сообщается на сайте областного Управления Федеральной антимонопольной службы.

В 2024 году Самарское УФАС России установило, что газовая компания нарушила антимонопольное законодательство, требуя с потребителей экономически необоснованную плату за техническое обслуживание газового оборудования. На фирму был наложен штраф и выдано предписание устранить последствия злоупотребления.



Газовики с позицией УФАС не согласились и попытались обжаловать штраф и предписание в арбитражном суде. Пока дело рассматривалось, стороны заключили мировое соглашение, чтобы как можно скорее восстановить нарушенные права граждан. По его условиям цены на обслуживание газового оборудования должны быть снижены с 1 января 2024 года.

- По результатам рассмотренного дела (с учетом ранее произведенного снижения цен) цены на обслуживание внутридомового оборудования в МКД снижаются от 3 % до 62 %, внутриквартирного оборудования в МКД и внутридомового оборудования в частных домах – от 5 % до 80 %,- говорится в сообщении УФАС.

Ведомство подчеркивает, что за период с 1 января 2024-го по 28 февраля 2025 года соглашением предусмотрен перерасчет платы потребителям за оказанные услуги. При этом граждане вправе самостоятельно обратиться в компанию для перерасчета.



В УФАС также напоминают, что с 1 марта 2026 года вводится государственное регулирование цен на ТО газового оборудования. Таким образом, цены будут устанавливаться не исполнителями, а органами субъектов РФ. В Самарской области таким органом является Комитет ценового и тарифного регулирования.

Источник: 450media.ru