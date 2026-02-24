Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном.
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом «В единстве наша сила, в сплоченности успех!», посвященный Дню защитника Отечества.
В Самаре состоялся хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
На сцене МКТК «Дирижабль» состоялась премьера спектакля-читки «Серёгина война»
Студенты выпускного курса СГИК представили спектакль «Серёгина война»
Выпускник Тольяттинского медицинского колледжа Александр Коледов сегодня отвечает за здоровье жителей двух сёл –Лозовки и Ерзовки.
Молодой специалист Александр Коледов стал участником программы «Земский фельдшер»
23 февраля активисты Молодежки Народного фронта СО организовали для учащихся ГБОУ СОШ имени Героя М.Н. Заводского культурно-патриотическое мероприятие.
В День защитника Отечества молодежь села Елховка познакомилась с работами фронтового фотографа Олега Ракшина
️На кондитерской фабрике «Сладкодаров» в Красноярском районе открылся музей специальной военной операции.
В Красноярском районе открылся музей специальной военной операции
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
Медицинское сообщество Самарской области помогает военнослужащим на передовой
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»

47
Первый выезд в рамках Фестиваля патриотических инициатив «Быть патриотом на деле» успешно прошёл 18 февраля в Отрадном.

В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле». Фестиваль проводится в рамках проекта «Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом». Проект стал одним из победителей публичных защит конкурса Росмолодёжь.Гранты на Международном молодёжном историческом форуме «Сохранённая память», который проводился в Самарской области в 2025 году.  (14+)

Первый выезд в рамках Фестиваля успешно прошёл 18 февраля в г.о. Отрадный. 25 февраля мероприятие пройдёт в Похвистнево, 13 марта Чапаевске, 18 марта Сызрани и 26 марта в селе Елховка. Всего участниками Фестиваля станут более 200 жителей Самарской области.

В программе Фестиваля — презентация практик патриотической работы, выставка патриотических проектов и обучающий тренинг по социальному проектированию с экспертами Росмолодёжь.Гранты. Через Фестиваль жители региона смогут познакомиться с проектной деятельностью и узнать, как получить поддержку на реализацию инициатив.

К участию в Фестивале приглашаются:
1. Команды от муниципальных образований, осуществляющие патриотическую работу.
2. Не менее 4-х человек, один из которых руководитель команды, остальные — представители молодёжи от 14 до 35 лет.
3. Руководитель заполняет заявку не позднее чем за 3 дня до начала мероприятия по ссылке: vk.cc/cUgHbU.

Проект «Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

 

Фото: проектное сообщество Самарской области

