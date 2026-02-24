В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле». Фестиваль проводится в рамках проекта «Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом». Проект стал одним из победителей публичных защит конкурса Росмолодёжь.Гранты на Международном молодёжном историческом форуме «Сохранённая память», который проводился в Самарской области в 2025 году. (14+)

Первый выезд в рамках Фестиваля успешно прошёл 18 февраля в г.о. Отрадный. 25 февраля мероприятие пройдёт в Похвистнево, 13 марта Чапаевске, 18 марта Сызрани и 26 марта в селе Елховка. Всего участниками Фестиваля станут более 200 жителей Самарской области.

В программе Фестиваля — презентация практик патриотической работы, выставка патриотических проектов и обучающий тренинг по социальному проектированию с экспертами Росмолодёжь.Гранты. Через Фестиваль жители региона смогут познакомиться с проектной деятельностью и узнать, как получить поддержку на реализацию инициатив.

К участию в Фестивале приглашаются:

1. Команды от муниципальных образований, осуществляющие патриотическую работу.

2. Не менее 4-х человек, один из которых руководитель команды, остальные — представители молодёжи от 14 до 35 лет.

3. Руководитель заполняет заявку не позднее чем за 3 дня до начала мероприятия по ссылке: vk.cc/cUgHbU.

Проект «Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Фото: проектное сообщество Самарской области