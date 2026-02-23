Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре

Вокруг центрального арт-объекта, Самарской Маслёны высотой 9 метров, разместился «Город мастеров». Более 200 умельцев из Самары и соседних городов представили глиняные и соломенные игрушки, резьбу по дереву, плетеные и керамические изделия, лоскутное шитье, вышивку и другие авторские сувениры. Все желающие могли попробовать себя в народных забавах. Для бесплатного угощения на площади Куйбышева приготовили 15 тысяч блинов.

В обновленной Усадьбе Деда Мороза были выставлены более 200 лучших работ конкурса «Самарская Маслёна – 2026», в центральной части площади – 64 лучшие работы конкурса «Самарский скворечник», а на сцене для жителей и гостей города выступили самарские творческие коллективы и солисты. На спортивной площадке дети и взрослые приняли участие в Кубке Масленицы по городошному спорту.

Дети и взрослые прогуливались и играли в сенном лабиринте с инсталляциями из сена и дерева – после праздника оно будет отправлено в конное подразделение самарской полиции. Также работали тематические фотозоны, гостей встречали веселые гармонисты и коробейники.

