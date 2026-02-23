Я нашел ошибку
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре

Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре

Вокруг центрального арт-объекта, Самарской Маслёны высотой 9 метров, разместился «Город мастеров». Более 200 умельцев из Самары и соседних городов представили глиняные и соломенные игрушки, резьбу по дереву, плетеные и керамические изделия, лоскутное шитье, вышивку и другие авторские сувениры. Все желающие могли попробовать себя в народных забавах. Для бесплатного угощения на площади Куйбышева приготовили 15 тысяч блинов.

В обновленной Усадьбе Деда Мороза были выставлены более 200 лучших работ конкурса «Самарская Маслёна – 2026», в центральной части площади – 64 лучшие работы конкурса «Самарский скворечник», а на сцене для жителей и гостей города выступили самарские творческие коллективы и солисты. На спортивной площадке дети и взрослые приняли участие в Кубке Масленицы по городошному спорту. 

 Дети и взрослые прогуливались и играли в сенном лабиринте с инсталляциями из сена и дерева – после праздника оно будет отправлено в конное подразделение самарской полиции. Также работали тематические фотозоны, гостей встречали веселые гармонисты и коробейники.

Фото горадминистрации

23 февраля 2026, 10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026, 10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
Этот всенародный праздник, посвященный тем, кто защищает интересы и безопасность наших граждан, суверенитет и независимость России, особенно дорог нам.
22 февраля 2026, 11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026, 11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
Сегодня программа будет очень насыщенной. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
Общество
21 февраля 2026, 11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026, 11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
В субботу и воскресенье гостей ждет выставка «Город мастеров», в которой примут участие в общей сложности не менее 200 мастеров глиняной и соломенной...
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
