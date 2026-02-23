В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка

Следователем СК по информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка в Сызрани, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Правоохранителями выявлены публикации, в которых указано, что нападение на несовершеннолетнего произошло 21 февраля. Сообщается, что взрослый мужчина успел вовремя отогнать животных и ребенок не пострадал.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Михаила Ламонова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных, пишет Волга Ньюс.